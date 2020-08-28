Вакцинация от коронавируса пройдет в Нижнем Новгороде

Процедура вакцинации будет проводиться на добровольной основе, а первыми, кто "опробует" на себе прививку от коронавирусной инфекции, станут сотрудники медучреждений. Массовая вакцинация жителей Нижегородской области предположительно начнется в январе-феврале следующего года.

С 7 августа в Нижнем Новгороде проходит второй этап снятия ограничений, введенных во время пандемии. Но говорить о полном упразднении режима повышенной готовности можно будет только после формирования массового иммунитета. Для этого необходимо наличие антител у 60% граждан, в том числе, прошедших вакцинацию.

На данный момент, общее число инфицированных коронавирусом нижегородцев достигло 27 129.