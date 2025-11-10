Елена Сибатуллина: «Я воспринимаю жизнь как чудо»

Я воспринимаю жизнь как чудо, поэтому всегда начинаю день с улыбки и зарядки. Это пробуждает энергию, запускает «гормоны счастья», укрепляет иммунитет. Обожаю скандинавскую ходьбу на свежем воздухе. Иду быстро, подпевая любимым песням в наушниках. Каждое свое утро я проживаю так, будто оно создано только для меня.

Мне важно нести свет и добро внутри себя, направляя в мир. Злость пожирает людей изнутри, перекрывает внутренний источник, разрушает красоту. Мне нравится буддийское выражение: «Если хочешь, чтобы свет пришел в мир, неси свет внутри себя». Даже попадая в самые трудные ситуации, я стараюсь не злиться, а рассматривать их как опыт во благо.