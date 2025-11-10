Елена Сибатуллина: «Я воспринимаю жизнь как чудо»

«Женщина должна уметь две вещи: быть сильной и сказочной», – говорила Коко Шанель, и Елена Сибатуллина, создавшая в Нижнем фэшн-уголок богемного Парижа, точно знает, о чем речь. В основе ее ритуалов красоты – умение оставаться на «светлой» стороне жизни: это эффективнее косметики (что не отменяет проверенный бьюти-арсенал!).
Я воспринимаю жизнь как чудо, поэтому всегда начинаю день с улыбки и зарядки. Это пробуждает энергию, запускает «гормоны счастья», укрепляет иммунитет. Обожаю скандинавскую ходьбу на свежем воздухе. Иду быстро, подпевая любимым песням в наушниках. Каждое свое утро я проживаю так, будто оно создано только для меня.
Мне важно нести свет и добро внутри себя, направляя в мир. Злость пожирает людей изнутри, перекрывает внутренний источник, разрушает красоту. Мне нравится буддийское выражение: «Если хочешь, чтобы свет пришел в мир, неси свет внутри себя». Даже попадая в самые трудные ситуации, я стараюсь не злиться, а рассматривать их как опыт во благо.
Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Для гармонизации внутреннего мира с внешним использую необьюти-классику. Культовая «маска Золушки» Valmont Prime Renewing Pack – мой фаворит, возвращает коже свежесть и бархатистость за считаные минуты, не зря Vogue назвал ее «фотошопом в банке». Обожаю ампулы Babor Hydra Plus – «стакан ледяной воды для кожи». Гелевая маска MBR Pure Perfection Eye Gel мгновенно стирает следы усталости вокруг глаз. На ночь использую эссенцию Biodance Bio-Collagen: утром кожа выглядит так, словно ночь я провела в спа.
Средствам для волос – отдельная полка. На ней – спрей Balmain Sun Protection, который бьюти-редакторы в шутку называют «солнечными очками для волос», кокосовое масло OGX с ароматом отпуска, несмываемый уход Real Shea и коллагеновый дуэт Xiaomoxuan, по эффекту сравнимый с салонным ламинированием.
Для макияжа выбираю тон Estée Lauder Double Wear, любимый визажистами на Неделях моды, и консилер Tom Ford. Румяна и блески Pusy создают свежесть и легкость словно после прогулки.
Одна из главных составляющих в моей формуле красоты – сон. Всегда стараюсь лечь пораньше и прекрасно высыпаюсь, если в комнате прохладно и темно. Завершая день, всегда стараюсь думать о хорошем. Дисциплинирую мысли вопросом: «За что я благодарна невозвратному “сегодня”?» Отличная практика!
Истинное сияние кожи рождается не из баночек, а из баланса правильного питания, сна и движения. Прогрессивные нутрициологи лишь подтверждают слова Гиппократа «Ты есть то, что ты ешь», поэтому я за рациональное питание. Омега-3, антиоксиданты и витамины важнее любого суперфуда, поэтому я выбираю жирную рыбу, орехи, авокадо, зеленый чай, яркие ягоды и оливковое масло, а вот модные добавки вроде коллагена или хлорофилла не считаю обязательными. Придерживаясь принципа раздельного питания, не допускаю смешения в одной тарелке белков и углеводов. Но у меня есть одна маленькая слабость… От шоколада отказаться не готова!
Текст: Ольга Максимова
Фото: Арина Федотова
Волосы, макияж: Мария Рябова
