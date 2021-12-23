Пора дарить

Фен будто прибыл к нам из далеких галактик: цифровое управление, интеллектуальная система контроля температуры и бесшумность. Мощный и быстрый. Будущее уже здесь. Этот фен – предмет вожделения многих стилистов и моя недосягаемая мечта.

35990₽ - вся моя жизнь столько не стоит.