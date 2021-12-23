Пора дарить

Дарить подарки может и приятнее, чем их получать, но точно энергозатратнее. Для тех, кто еще не определился с виш-листом, гуру красоты, стиля, вкусной жизни и даже секса подготовили свои списки праздничных даров. У вас еще есть время, чтобы внять советам наших экспертов и порадовать тем-самым-подарком близких или себя любимых. Итак, начнем с красоты.
Илья Шувалов, парикмахер, диджей, таролог и человек-праздник делится идеями для подарков, которые порадуют ваших крашей и побалуют волосы.
Фен будто прибыл к нам из далеких галактик: цифровое управление, интеллектуальная система контроля температуры и бесшумность. Мощный и быстрый. Будущее уже здесь. Этот фен – предмет вожделения многих стилистов и моя недосягаемая мечта.
35990₽ - вся моя жизнь столько не стоит.
Забудьте обо всем, что существовало в уходе до К18. Теперь самые убитые волосы вернутся в первозданное состояние. Никакой маскировки повреждений! Только восстановление!
6470₽
Неунывающая классика подарков для рапунцелей и прочих русал. Запатентованная форма зубьев расчески справится с самыми дерзкими колтунами и заставит полюбить процедуру расчесывания ваших маленьких принцесс.
1490₽
Ох! Если бы только можно было снимать на ночь наши волосы и вешать их в гардероб.... Но треть своей жизни мы проводим на подушке вместе с ними. Трем, ломаем, электризуем и юзаем. «Печалька» – говорит обычно наша прическа утром. Но! Шелк предотвращает трение, а соответственно и ломку волос, сохраняет влагу и, поговаривают, останавливает появление седины.
4999₽
Робот-барбер.
Пока еще не поступил в продажу, но меня забавляет то, с каким упорством чувак Уайтон дорабатывает и модернизирует свое изобретение. Стрижка Уайтона оставляет желать лучшего. Я бы посоветовал ему обзавестись хоть-каким сносным тримером и уже успокоиться. Тример, кстати, - прекрасный подарок для мужчины. За волосами на лице и теле нужно ухаживать! Волосы на спине, ногах, в носу, в ушах и на причинных местах нуждаются в стрижке. Мы не обезьяны! Не обезьяны мы! И точка. Волосатые задницы - тоже так себе зрелище...
Какой новый год без красоты? Визажист Юлия Маслова из пространства КУЛЬТУРА предлагает свои решения по подаркам, чтобы порадовать себя, друзей и задобрить дух наступающего года Черного Водяного Тигра.
Универсальные Кремовые пигменты превращают процесс макияжа в настоящее творчество, а блестки оттенка розового золота будут очень кстати для праздничного образа.
Gucci
Тем, кого трудно удивить, в подарок можно приобрести обновленную линию макияжа Gucci. Такой подарок никого не оставит равнодушным, их футляры – настоящая роскошь. Для подарка выбирайте продукт, где риск промахнутся с оттенком минимальный: бальзам для губ, тушь или бронзер. А лучше все вместе.
Чтобы не промахнуться с выбором, возьмите набор масок GlamGlow - крайне универсальный подарок, который точно подойдет. Очищение, отшелушивание и увлажнение нужны всем.
Любительницу нюдового макияжа порадует новинка от Fenty Beauty: с классно подобранной палитрой теней в розово-бежевой гамме вы точно не прогадаете!
Набор кистей с натуральным ворсом
Хотите, чтобы ваш подарок вспоминали с благодарностью долгие годы? Подарите набор кистей с натуральным ворсом козы высочайшего качества. Качественные кисти для макияжа с мягчайшим ворсом превратят процесс нанесения мейкапа в настоящее удовольствие и будут радовать очень долго.
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