Все краски лета: новые оттеночные бальзамы Masterpiece by Organic Shop

Все бальзамы содержат высокий процент натуральных питательных компонентов: растительных экстрактов и масел. Они защитят волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоживания, сделают их гладкими, послушными и блестящими, а цвет – ярким и равномерным.

Художница Елена Шульпина, разработала дизайн упаковки, а также выбрала самые правильные оттенки розового, голубого и лавандового для новых бальзамов.