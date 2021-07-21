Все краски лета: новые оттеночные бальзамы Masterpiece by Organic Shop

Нижний Новгород славится своим смелым и уникальным стрит-артом. Чтобы не отставать от города, который стал площадкой современного искусства, превратись в шедевр сама! Это легко вместе с новой линейкой Masterpiece by Organic Shop.
Новые оттеночные бальзамы, выпущенные совместно с художницей Еленой Шульпиной (@helen_shul в Instagram) – это настоящий взрыв цвета и вдохновения. Розовый PINK ME UP, голубой BLUE PREROGATIVE и сиреневый LAVENDER PIXIE – три ноты, из которых легко сложить настоящий хит этого лета. С помощью этих бальзамов на осветленных прядях можно создавать как легкие пастельные тона (для этого смешай небольшое количество бальзама с обычной маской для волос), так и яркие акценты (используй бальзам в чистом виде). Цвет смывается уже после 10-15 применений обычного шампуня, и можно снова творить, не боясь «застрять» в одном образе.
Все бальзамы содержат высокий процент натуральных питательных компонентов: растительных экстрактов и масел. Они защитят волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоживания, сделают их гладкими, послушными и блестящими, а цвет – ярким и равномерным.
Художница Елена Шульпина, разработала дизайн упаковки, а также выбрала самые правильные оттенки розового, голубого и лавандового для новых бальзамов.
Создавай свои шедевры вместе с Masterpiece by Organic Shop!
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