В Нижнем Новгороде открылись две винотеки SimpleWine

Нижний Новгород — занимает в стратегии компании серьезное место. Новые заведения дополнят культурную жизнь города собственными мероприятиями и совместными проектами с другими региональными индустриями. В частности стартует проект «Винные маршруты»: совместно с городскими гидами SimpleWine запускает экскурсии, которые открывают не только знаковые исторические достопримечательности, но и новые локации, где прогулка продолжается дегустациями и знакомством с энокультурой.

«Сейчас одна из наших главных задач — познакомиться с аудиторией и предложить ей новые возможности для интересного досуга в черте города. В планах развитие тематических встреч, коллаборации с местными сообществами, например яхт-клубом, создание специальных сетов с ресторанами и продюсирование авторских ужинов, где блюда из локальных продуктов работают в паре с лучшими напитками, отобранными командой SimpleWine», — комментирует директор федеральной сети Александр Андреев.