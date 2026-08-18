В Нижнем Новгороде открылись две винотеки SimpleWine

Федеральная сеть винотек SimpleWine представила в Нижнем Новгороде два новых специализированных магазина. Двери первой точки открылись в мае в ТРЦ «Фантастика». Вторая — флагманская, расположенная в жилом комплексе «Гермес» начала работу в июне.
Теперь в портфеле у ретейлера 118 винотек с широким профессиональным ассортиментом вин практически из всех винодельческих стран и регионов мира в различных ценовых сегментах. Ассортимент в Нижнем Новгороде включает свыше 1100 позиций, среди которых более 700 вин, включая 140 игристых. Значительную часть коллекции составляет продукция участников проекта «Большое Русское Вино» — это более 80 отечественных вин от ведущих хозяйств Краснодарского края и Крыма. Кроме того, здесь широко представлена категория напитков без градуса: гости смогут познакомиться с безалкогольными винами Domaine de la Prade Merlot/Shiraz от Oddbird, Hans Baer Riesling, Low Alcohol, Bruni Zero и другими позициями.
Нижний Новгород — занимает в стратегии компании серьезное место. Новые заведения дополнят культурную жизнь города собственными мероприятиями и совместными проектами с другими региональными индустриями. В частности стартует проект «Винные маршруты»: совместно с городскими гидами SimpleWine запускает экскурсии, которые открывают не только знаковые исторические достопримечательности, но и новые локации, где прогулка продолжается дегустациями и знакомством с энокультурой.
«Сейчас одна из наших главных задач — познакомиться с аудиторией и предложить ей новые возможности для интересного досуга в черте города. В планах развитие тематических встреч, коллаборации с местными сообществами, например яхт-клубом, создание специальных сетов с ресторанами и продюсирование авторских ужинов, где блюда из локальных продуктов работают в паре с лучшими напитками, отобранными командой SimpleWine», — комментирует директор федеральной сети Александр Андреев.
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Фото предоставлены пресс-службой компании Simple
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