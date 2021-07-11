Межпрофессиональный Комитет вин Шампани выступил против «закона о шампанском»

2 июля в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции» были внесены поправки, согласно которым, термин «шампанское» может использоваться только в отношении напитков, произведенных на территории России. Новые правила обязывают производителей французского региона Шампань сменить название их продукции на «игристое вино».

В ответ на поправки крупнейший производитель шампанских вин Moet Hennessy выступил с объявлением о приостановлении поставок в Россию. Представители бренда сообщили, что производители не готовы изменить категорию исторических шампанских вин для российского рынка. Однако уже 4 июля, Moet Hennessy все же согласились с новыми условиями законодательства и сообщили о том, что начнут маркировать свое шампанское как «игристое вино» и в ближайшее время возобновят поставки в Россию.

Позже, 5 июля Французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne потребовало приостановить поставки шампанского в Россию, назвав закон «неприемлемым».



Напомним, что изначально шампанское – название игристого вина, производимого именно во Франции. Это наименование юридически защищено в 120 странах мира. Маркировка вин региона Шампань находится под протекцией Champagne AOC, которую обходит новый российский закон.



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