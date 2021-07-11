Межпрофессиональный Комитет вин Шампани выступил против «закона о шампанском»
2 июля в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции» были внесены поправки, согласно которым, термин «шампанское» может использоваться только в отношении напитков, произведенных на территории России. Новые правила обязывают производителей французского региона Шампань сменить название их продукции на «игристое вино».
В ответ на поправки крупнейший производитель шампанских вин Moet Hennessy выступил с объявлением о приостановлении поставок в Россию. Представители бренда сообщили, что производители не готовы изменить категорию исторических шампанских вин для российского рынка. Однако уже 4 июля, Moet Hennessy все же согласились с новыми условиями законодательства и сообщили о том, что начнут маркировать свое шампанское как «игристое вино» и в ближайшее время возобновят поставки в Россию.
Позже, 5 июля Французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne потребовало приостановить поставки шампанского в Россию, назвав закон «неприемлемым».
Напомним, что изначально шампанское – название игристого вина, производимого именно во Франции. Это наименование юридически защищено в 120 странах мира. Маркировка вин региона Шампань находится под протекцией Champagne AOC, которую обходит новый российский закон.
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Роман Кириллов
Сомелье, «Юла Pizza»
История очень забавная. Теперь шампанское, произведенное в регионе Шампань, должно полностью переписать себя и называть себя игристым вином, по отношению к российским игристым винам, которые в этот момент должны называться "шампанским''.
Да все верно – шампанское из Франции станет игристым, а игристое вино из России станет шампанским.
Большого смысла переживать нет, ведь наша страна потребляет огромное количество шампанского! Разумеется, многие производители могут отвернуться, ведь их задели за живое. Но мне кажется, продлится это недолго, ведь рынок России очень важен для французских виноделов. А если крупные производители прекратят поставки в Россию, это откроет путь для восхитительных, маленьких производителей шампанского.
Лично для меня итог следующий – производители немного пообижаются и просто сделают на контрэтикетке надпись “Игристое вино произведенное во Франции”. Ведь главное что внутри, а не снаружи.
Скорее всего, у русских управленцев, есть желание доказать, что мы тоже можем делать шампанское. Но для этого нужно сначала научиться производить качественный продукт. А если это просто необходимость оградить Россию от производителей Франции и делать свое "шампанское", то для начало можно переименовать какой-нибудь город России в Шампань-Град.
Екатерина Смычёк
Сомелье, Time for Wine
На первый взгляд, поправки в законодательство «О регулировании алкогольной продукции» - заявление абсурдное и обескураживающее.
Но, если разобраться, в законе по сути говорится про российские контрэтикетки. Никто не запрещает французское слово champagne на фронтальной этикетке. Российские контрэтикетки и так оставляют желать лучшего.
Обидятся ли на это французы? Пойдут ли на принцип? Откажутся ли от российского рынка из-за гордости, на мой взгляд вполне обоснованной? Или же распродадут существующую партию вина с российским словом «шампанское», пересертифицируют все следующие поставки, перепечатают контрэтикетки и дальше будут спокойно продавать свои «игристые вина» в России?
По факту, российский закон бьет по чести шампанских вин. Во всем мире стараются называть игристые вина правильно, а мы берем и идем против винного мира, настаивая на преимуществе российских шампанских вин. И не важно, что у нас нет региона Шампань.
Сейчас будут распродаваться старые партии шампанского, которые уже есть на российских складах. Многие жадные продавцы захотят сыграть на этом и поднимут цены. А остальные французские производители пока ушли думать. Ждем их решения.
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