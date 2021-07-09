В Нижнем Новгороде прошел «Публичный диалог» о локальной кухне

В стенах музея современного искусства представители сферы гостеприимства провели дискуссию о нижегородских ресторанах, локальной кухне и гастрономическом туризме.

Раньше волжская кухня была не так интересна из-за скудного потока туристов. Но, закрытие границ и пандемия увеличили интерес ко всему русскому, к национальной и локальной кухне.

Сейчас Ассоциация рестораторов Нижегородской области разрабатывает меню волжской кухни. Локальные блюда будут презентованы в августе, а затем появятся и в нижегородских ресторанах. Среди наработок, о которых рассказали спикеры, калья из волжских рыб, соленые кулачки в качестве закуски, фирменный соус-хренодер, открытый пирог с волжской рыбой, а также волжский квасок - игристое с соком ананаса и персика, которое раньше пили купцы. Из десертов в локальном меню представлено овсяное крем-брюле. Кроме этих блюд, в разработке у шефов собственная настойка, местное пиво и детское меню.

Гастрономический журналист, создатель проекта «Соль» и декан лектория Novikov School Иван Глушков прокомментировал местную инициативу: “Нижнему повезло, потому что в романах «В лесах» и «На горах» Павла Мельникова-Печерского много рецептов местной кухни, на основе которых можно построить не одно меню”.