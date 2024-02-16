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У меня лапки: готовим завтрак в постель

Шеф-повар Андрей Сулима научил нашего главреда готовить самую сексуальную пасту в мире. Помимо прочего у нее есть большое достоинство: она из локального специалитета – нижегородского сома. А жареный ананас – прямой путь к тому, чтобы стать у вашей половинки или четвертинки первым, ведь вряд ли кто-то так жарил до вас! Сохраняйте пошаговые рецепты и обязательно расскажите нам потом в соцсетях, как прошло.

Афродизиачная паста с нижегородским сомом

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  • Паста с чили и базиликом – 150 грамм (если нет, возьмите обычную)
  • Вода от варки пасты – 150 грамм
  • Филе нижегородского сома на коже – 200 грамм
  • Лук-шалот – 1 штука
  • Чеснок –1 зубчик
  • Сливочное масло – 50 грамм
  • Оливковое масло – 3 столовые ложки
  • Жирные сливки – 1-2 столовые ложки
  • Твердый сыр (например, пармезан) – 20 грамм
  • Свежий зеленый базилик – небольшой пучок
  • Чили свежий или сушеный – по вкусу

Закидываем пасту в кастрюлю с кипящей водой и варим до состояния аль денте. Параллельно разогреваем сковороду, поливаем оливковым маслом, бросаем на нее мелко нарезанный лук, чеснок, чили, базилик. И филе сома. Все хорошенько жарим в течение 10-15 минут, не забывая помешивать (с любовью!). За 5-7 минут до готовности сома кормим его сливочным маслом и жирными сливками. И добавляем пасту.

По готовности гастрономического шедевра перекладываем его на самую красивую в доме тарелку, украшаем натертым сыром, базиликом. И едим вместе с любовью всей жизни точь-в-точь как Леди и бродяга. 

Жареный ананас

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Для основы:

  • Спелый ананас – 250 грамм
  • Сахар – 3 столовые ложки
  • Сливочное масло – 40 грамм
  • Вода – 4-5 столовых ложек

Для конфитюра:

  • Сахар – 2-3 столовые ложки
  • Вода – 250 миллилитров
  • Чили – ½ стручка
  • Клубника – 4 штуки
  • Имбирь – 5-7 слайсов
  • Базилик – небольшой пучок

Для подачи:

  • Мороженое – 50 грамм
  • Свежая клубника – 2 штуки
  • Листья базилика и немного сумаха

Тут вообще все просто! Берем шайбу из середины спелого ананаса. Вырезаем сердцевину ананаса и бросаем в сотейник. Туда же вливаем воду, добавляем сахар, мелко нарезанный чили без зернышек, нарубленный имбирь, базилик и нарезанную кубиком клубнику. Через каких-то 10 минут на слабом огне все это превратится в роскошный конфитюр.

Шайбу ананаса без сердцевины обваливаем в сахаре и отправляем на смазанную сливочным маслом сковороду. Жарим и дополнительно обжигаем для красоты.

Примерно через 10 минут снимаем ананас с огня, перекладываем в тарелку. Поливаем конфитюром, в центр засовываем пломбир, украшаем свежей клубникой, листьями базилика и сумахом.

И вуаля! Можно есть сразу в постели. 

Когда повторите, не забудьте рассказать нам в соцсетях, как все прошло. Если вы понимаете, о чем мы.

Готовьте, угощайте любимых и отмечайте нас в социальных сетях. Лав-гав!

Фото: Анастасия Волкова

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