У меня лапки: готовим завтрак в постель

Тут вообще все просто! Берем шайбу из середины спелого ананаса. Вырезаем сердцевину ананаса и бросаем в сотейник. Туда же вливаем воду, добавляем сахар, мелко нарезанный чили без зернышек, нарубленный имбирь, базилик и нарезанную кубиком клубнику. Через каких-то 10 минут на слабом огне все это превратится в роскошный конфитюр.

Шайбу ананаса без сердцевины обваливаем в сахаре и отправляем на смазанную сливочным маслом сковороду. Жарим и дополнительно обжигаем для красоты.

Примерно через 10 минут снимаем ананас с огня, перекладываем в тарелку. Поливаем конфитюром, в центр засовываем пломбир, украшаем свежей клубникой, листьями базилика и сумахом.

И вуаля! Можно есть сразу в постели.

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