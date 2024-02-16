У меня лапки: готовим завтрак в постель

Шеф-повар Андрей Сулима научил нашего главреда готовить самую сексуальную пасту в мире. Помимо прочего у нее есть большое достоинство: она из локального специалитета – нижегородского сома. А жареный ананас – прямой путь к тому, чтобы стать у вашей половинки или четвертинки первым, ведь вряд ли кто-то так жарил до вас! Сохраняйте пошаговые рецепты и обязательно расскажите нам потом в соцсетях, как прошло.
Афродизиачная паста с нижегородским сомом
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- Паста с чили и базиликом – 150 грамм (если нет, возьмите обычную)
- Вода от варки пасты – 150 грамм
- Филе нижегородского сома на коже – 200 грамм
- Лук-шалот – 1 штука
- Чеснок –1 зубчик
- Сливочное масло – 50 грамм
- Оливковое масло – 3 столовые ложки
- Жирные сливки – 1-2 столовые ложки
- Твердый сыр (например, пармезан) – 20 грамм
- Свежий зеленый базилик – небольшой пучок
- Чили свежий или сушеный – по вкусу
Закидываем пасту в кастрюлю с кипящей водой и варим до состояния аль денте. Параллельно разогреваем сковороду, поливаем оливковым маслом, бросаем на нее мелко нарезанный лук, чеснок, чили, базилик. И филе сома. Все хорошенько жарим в течение 10-15 минут, не забывая помешивать (с любовью!). За 5-7 минут до готовности сома кормим его сливочным маслом и жирными сливками. И добавляем пасту.
По готовности гастрономического шедевра перекладываем его на самую красивую в доме тарелку, украшаем натертым сыром, базиликом. И едим вместе с любовью всей жизни точь-в-точь как Леди и бродяга.
Жареный ананас
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Для основы:
- Спелый ананас – 250 грамм
- Сахар – 3 столовые ложки
- Сливочное масло – 40 грамм
- Вода – 4-5 столовых ложек
Для конфитюра:
- Сахар – 2-3 столовые ложки
- Вода – 250 миллилитров
- Чили – ½ стручка
- Клубника – 4 штуки
- Имбирь – 5-7 слайсов
- Базилик – небольшой пучок
Для подачи:
- Мороженое – 50 грамм
- Свежая клубника – 2 штуки
- Листья базилика и немного сумаха
Тут вообще все просто! Берем шайбу из середины спелого ананаса. Вырезаем сердцевину ананаса и бросаем в сотейник. Туда же вливаем воду, добавляем сахар, мелко нарезанный чили без зернышек, нарубленный имбирь, базилик и нарезанную кубиком клубнику. Через каких-то 10 минут на слабом огне все это превратится в роскошный конфитюр.
Шайбу ананаса без сердцевины обваливаем в сахаре и отправляем на смазанную сливочным маслом сковороду. Жарим и дополнительно обжигаем для красоты.
Примерно через 10 минут снимаем ананас с огня, перекладываем в тарелку. Поливаем конфитюром, в центр засовываем пломбир, украшаем свежей клубникой, листьями базилика и сумахом.
И вуаля! Можно есть сразу в постели.
Когда повторите, не забудьте рассказать нам в соцсетях, как все прошло. Если вы понимаете, о чем мы.
Фото: Анастасия Волкова
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