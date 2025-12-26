Secret Kitchen: три кухни – одна доставка

Секрет в том, что это не фастфуд, а ресторанный уровень, упакованный в удобный для доставки формат. Три кухни и три отдельных меню, которые, однако, прекрасно уживаются в одной корзине на сайте.

Gimnasia увлечена Азией: здесь готовят отменный том-ям и свежие поке-боулы с отличным балансом вкусов и текстур. Cheesus – итальянская душа проекта: воздушная пицца на закваске, паста с креветками в густом, бархатистом биске, от которой сложно оторваться, и много других блюд. А Ricers отвечает за японскую кухню: здесь делают щедрые роллы, где лосось и угорь не прячутся стыдливо за рисом – их действительно много!

Теперь внимание: чтобы праздники прошли еще лучше, у Secret Kitchen уже открыт предзаказ блюд на Новый год. А по промокоду PRIVETNN при первом заказе от 1790 рублей делают скидку 25%*. Можно расслабиться по-полной – мечты сбываются.

