Secret Kitchen: три кухни – одна доставка

«Курица или рыба» (зачеркнуто) «суши или паста» – проблему выбора ловко решает Secret Kitchen. Популярный онлайн-гастромаркет, который объединяет три разных кухни в одной доставке, запускается в Нижнем. В новогодние праздники – как нельзя кстати.
Секрет в том, что это не фастфуд, а ресторанный уровень, упакованный в удобный для доставки формат. Три кухни и три отдельных меню, которые, однако, прекрасно уживаются в одной корзине на сайте.
Gimnasia увлечена Азией: здесь готовят отменный том-ям и свежие поке-боулы с отличным балансом вкусов и текстур. Cheesus – итальянская душа проекта: воздушная пицца на закваске, паста с креветками в густом, бархатистом биске, от которой сложно оторваться, и много других блюд. А Ricers отвечает за японскую кухню: здесь делают щедрые роллы, где лосось и угорь не прячутся стыдливо за рисом – их действительно много!
Теперь внимание: чтобы праздники прошли еще лучше, у Secret Kitchen уже открыт предзаказ блюд на Новый год. А по промокоду PRIVETNN при первом заказе от 1790 рублей делают скидку 25%*. Можно расслабиться по-полной – мечты сбываются.
Заказывайте на сайте!
*Акция действует с 25 декабря по 31 января 2025 года. Подробная информация об условиях акции по тел. 8 (927) 877-73-97. Организатор акции: ООО «ЭПЛ ФУДТЕХ» г. Йошкар-Ола, ОГРН 1251200001480, ИНН 1200018600.
Реклама
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлено Secret Kitchen
Erid: 2Vfnxwo87hb
ООО "ЭПЛ ФУДТЕХ" ИНН 1200018600
Комментарии (0)