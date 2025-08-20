Hookah Place Nizhny Novgorod: перезагрузка

Тот самый атмосферный лаунж-бар – с вип-залами, игровой зоной с консолями и верандой – открывает двери по новому адресу! Теперь – на Красной Слободе, 9
Планируем провести субботний вечер в обновленном пространстве, пробовать авторские коктейли, дегустировать композиции – бар ждет гостей на официальном мероприятии 23 августа с 19.00 до 22.30. Есть нюанс: вход по предварительной броне стола, поэтому не забываем зарезервировать место!
Ваш звонок для брони: +7 920 253-69-82
Где: Красная Слобода, 9
Когда: 23 августа, 19:00-22:30
