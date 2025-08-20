Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Поделиться:

Hookah Place Nizhny Novgorod: перезагрузка

Тот самый атмосферный лаунж-бар – с вип-залами, игровой зоной с консолями и верандой – открывает двери по новому адресу! Теперь – на Красной Слободе, 9

Планируем провести субботний вечер в обновленном пространстве, пробовать авторские коктейли, дегустировать композиции – бар ждет гостей на официальном мероприятии 23 августа с 19.00 до 22.30. Есть нюанс: вход по предварительной броне стола, поэтому не забываем зарезервировать место!

Ваш звонок для брони: +7 920 253-69-82

Где: Красная Слобода, 9
Когда: 23 августа, 19:00-22:30

Реклама

erid: 2VfnxveiZ7E

ООО "ХП" ИНН 5260452390

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: