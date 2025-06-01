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«Волконский» открылся у фуникулера в нижегородском кремле

Заведение стало частью пешеходного маршрута от Часовой башни через площадь Народного единства и Рождественскую улицу к Нижневолжской набережной (и обратно!)

Мы еще помним, как в северо-западной части кремля были лишь заросли, служебные постройки и полупотайная дверь за стену. Спасибо возрожденному спустя почти век фуникулеру — сейчас территория преобразилась, и кафе в новом формате — кажется, как раз то, чего здесь не хватало, особенно летом.

За дизайн зала и террасы (на 97 человек!) отвечала студия Krivtsova & Redina, за свежую выпечку и авторские десерты ручной работы — пекари и кондитеры «Волконского». Обедами или ужинами тоже накормят.

И главное! Выпить кофе со свежим круассаном здесь можно уже с 7.30 утра (и до 22.00 ежедневно!). А в свою кружку еще и дешевле будет — со 2 июня во все «Волконские» Нижнего приходит наш экологический проект «Кофе со мной», а это значит всем скидка до 15% на любимые напитки в многоразовый стакан. Подробнее о проекте и полный список заведений-участников здесь.

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