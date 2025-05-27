«Москва – Стамбул»: гастроэкспресс отправляется с Рождественской

Нежные гезлеме и кутабы, лахмаджуны и пиде, палитра из закусок-мезе, шашлыки и кебабы прямо с углей: бренд-шеф Олег Колисниченко (известный по ресторану Pinci) , а шеф — Павел Климкин (помним его по Lamvil) создали место, где в меню много мяса, приготовленного на открытом огне, аутентичной выпечки (любоваться, как тесто мнут и раскатывают прямо на ваших глазах — отдельный вид удовольствия!) и турецкий чай из чайной машины, которая больше похожа на девайс сказок о Шахерезаде. Чтобы точно вернуться, смотримся напоследок в огромное зеркало с пушистыми разноцветными кисточками (они, кстати, на Ближнем Востоке, считаются мощным талисманом).