Пельмени в форме сердец начали продавать в НН

Также к 14 февраля в мобильном приложении появились сырники «В самое сердце». Они имеют ту же очевидную форму. А вот внутренний мир у них куда богаче: манго, яблоко, изюм.

Ну что ж, ждем, когда в форме сердец начнут лепить рыбные котлеты. А пока лепим их сами.