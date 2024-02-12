Пельмени в форме сердец начали продавать в НН

День всех влюбленных исторически богат на всякого рода извращения. А теперь за ними даже не надо выходить из дома – все можно заказать через приложение. Наш гастрономический редактор бьется в экстазе, а маркетолог рыдает, что не он это придумал.
Ура, в нашем реестре гастрономических извращений пополнение – пельмени в форме сердечек «Любмени» от «ВкусВилла».
Наш гастрономический редактор уже дегустирует мясные сердца с добавлением моцареллы. И придумывает, как бы выдать за свой хендмейд творожные вареники с клубничным джемом. Потому что это какая же экономия на романтическом ужине.
Также к 14 февраля в мобильном приложении появились сырники «В самое сердце». Они имеют ту же очевидную форму. А вот внутренний мир у них куда богаче: манго, яблоко, изюм.
Ну что ж, ждем, когда в форме сердец начнут лепить рыбные котлеты. А пока лепим их сами.
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