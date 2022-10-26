Открытие ресторана-пекарни «Печерка»

Григорий Чудин, шеф-повар «Печерка»: «Меню в заведении будет разделено на день и вечер. Я очень люблю овощи, и основное внимание будет уделено именно им. Но и мясоедам здесь понравится! Дневное меню будет состоять из плотных полноценных блюд, которыми можно будет от души наесться. Вечером на выбор гостей будет что-то более легкое, изящное, с утонченной подачей и эно-сопровождением.



Я люблю комфортную и понятную еду – в соответствии с этими требованиями и разрабатывал меню. Это не про «красивую кухню». Это история про стильный и качественный comfort-food. Кстати, на кухне мы придерживаемся философии бережного отношения к продуктам.»