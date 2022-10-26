Открытие ресторана-пекарни «Печерка»

28 октября создатели галереи вкуса «Парк Культуры» и кофейни «Темп» представят новый проект формата «2 в 1»: днем это уютная пекарня со свежим хлебом, вечером – камерный ресторан с благородным фарфором.
Название «Печерка» – это отсылка и к названию улицы, на которой расположилось заведение, и отражение концепции.
С 8:00 до 16:00 это пекарня со свежей выпечкой и ароматным хлебом. Пекарня станет не только самостоятельным проектом, но и будет закрывать потребности остальных заведений сети. В 17:00 пространство становится элегантным ресторан с авторской подачей и изысканной сервировкой и работает до 24:00. Меняется все: антураж зала, оформление столов, форма официантов, ароматика и музыкальноесопровождение. Даже посуда: если днем это крафтовые сервизы, то вечером это благородный чешский фарфор.
Еще одна особенность заведения – открытая кухня. Гости смогут наблюдать за жизнью города сквозь огромные окна и за кулинарной магией внутри заведения.
Григорий Чудин, шеф-повар «Печерка»: «Меню в заведении будет разделено на день и вечер. Я очень люблю овощи, и основное внимание будет уделено именно им. Но и мясоедам здесь понравится! Дневное меню будет состоять из плотных полноценных блюд, которыми можно будет от души наесться. Вечером на выбор гостей будет что-то более легкое, изящное, с утонченной подачей и эно-сопровождением.
Я люблю комфортную и понятную еду – в соответствии с этими требованиями и разрабатывал меню. Это не про «красивую кухню». Это история про стильный и качественный comfort-food. Кстати, на кухне мы придерживаемся философии бережного отношения к продуктам.»
|Ресторан-пекарня «Печерка»
Большая Печерская, 8
Фото: Предоставлено заказчиком
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