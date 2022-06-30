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Открытия

Стало известно, что откроют в «Алексеевском ряду». И это не библиотека с кофейней!

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Изменена концепция пространства, которое строят на месте снесенного в прошлом году «Алексеевского ряда», на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает «ДОМОСТРОЙРФ.РУ» со ссылкой команду проекта.

 

Собственник отказаться от идеи создать на территории коворкинг и мини-библиотеку. Там откроются рестораны быстрого питания. Уточняется, что этот вариант менее затратный.

Напомним, изначально в новом остекленном здании планировали создать магазины, кофейню, гардероб и места для читателей. Соответствующую концепцию разработало архитектурное бюро «ГОРА». Завершить стройку планировали еще в 2021 году, павильон все еще закрыт.

Сейчас там идут внутренние отделочные работы: рабочие заливают полы и монтируют перегородки.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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