MIXTURA Bar открывает летнюю веранду

Все желающие могут спрятаться от толп людей на Нижневолжской набережной в уютном дворике с фирменными коктейлями и любимыми нижегородскими диджеями.

Летняя площадка открыта со среды по воскресенье с 20:00.

Адрес: Нижневолжская набережная, 16.







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Фото: архив команды проекта