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MIXTURA Bar открывает летнюю веранду

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Время летних вечеринок на открытом воздухе пришло! Что может быть прекраснее? Правильно, ничего. Особенно если они проходят в городском баре «Микстура», а к ним прилагаются лучшие коктейли и отличная музыка. Летняя площадка уже работает. Вечеринки стартуют с 20:00 и продолжатся до самого рассвета.

 

Все желающие могут спрятаться от толп людей на Нижневолжской набережной в уютном дворике с фирменными коктейлями и любимыми нижегородскими диджеями.

Летняя площадка открыта со среды по воскресенье с 20:00.

Адрес: Нижневолжская набережная, 16.



 

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Фото: архив команды проекта

 

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