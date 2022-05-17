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Открытия

В здании старого нижегородского завода открылся первый фуд-молл

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В Нижнем Новгороде открылось новое гастрономическое пространство в историческом здании бывшего завода Колчина – Курбатова. Фуд-мол «Порт» расположился на на Казанском съезде и занимает около 1000 квадратных метров.

 

Пространство работает в историческом здании бывшего завода Колчина – Курбатова, которое отреставрировали в прошлом году к 800-летию Нижнего Новгорода.

В этом году на площадке пройдет множество фестивалей, конференций и масштабных event-мероприятий. Официально открыть «Порт» планируют в июне, а пока гастрономическое пространство работает в тестовом режиме нижегородцы могут посетить несколько корнеров с японской, итальянской и американской кухней.

Пространство работает в тестовом режиме с 12:00 до полуночи.



 

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Фото: соцсети


 

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