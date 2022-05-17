В здании старого нижегородского завода открылся первый фуд-молл

Пространство работает в историческом здании бывшего завода Колчина – Курбатова, которое отреставрировали в прошлом году к 800-летию Нижнего Новгорода.

В этом году на площадке пройдет множество фестивалей, конференций и масштабных event-мероприятий. Официально открыть «Порт» планируют в июне, а пока гастрономическое пространство работает в тестовом режиме нижегородцы могут посетить несколько корнеров с японской, итальянской и американской кухней.

Пространство работает в тестовом режиме с 12:00 до полуночи.







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Фото: соцсети



