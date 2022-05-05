На Нижегородской ярмарке открылось кафе «Самоварная»

Украшением интерьера стали настоящие самовары и матрешки, а меню составлено из блюд, приготовленных по старинным рецептам.

До полудня можно выбрать из меню завтраков «Первая ласточка». Попробовать блины со сметаной и икрой красной или щучьей на выбор. После полудня подают супы, разносолы, паштеты, традиционные салаты, горячее и пельмени.

На десерт предлагают царскую ватрушку в городецкой корзинке, императорское пирожное с заварным кремом и особое ярмарочное морожено. Все вкусы ярмарочного мороженого посвящены сладостям с историей: княжьей ягоде, угощению с вишней по рецепту семьи Романовых и любимому десерту жены Федора Шаляпина.

Барная карта «Самоварной» составлена преимущественно из традиционных купеческих напитков.

Кафе «Самоварная» расположилось на Нижегородской ярмарке (Главный ярмарочный дом, правое крыло, ул. Совнаркомовская,13).







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Фото: архив организаторов