Franky Bar открывает pop-up проект в отеле «Кулибин»

Franky Bar совместно с парк-отелем «Кулибин» создали pop-up проект на время локдауна в Нижнем Новгороде.
«В эти нерабочие дни, когда рестораны и бары закрыты, мы создали pop-up проект», — рассказывают организаторы.
Гости города и нижегородцы смогут создать для себя особенный выходной в 5-звездочном спа-отеле «Кулибин» и посетить при этом бар от команды Franky Bar. На время работы pop-up проекта за кухню отвечает ресторан De Kas.
Все подробности можно узнать в Instagram Franky Bar.
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Фото: Instagram Franky bar
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