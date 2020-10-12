В Нижнем открылось заведение в стиле баров Будапешта

Руин бар Будапешт- это пространство в стиле легендарных баров Будапешта. Интерьер собран из разномастной мебели, артефактов и объектов уличного искусства.

Авторская кухня заведения от шефа Кирилла Шамхалова, который представляет гастробар MITCH и Fidel порадует посетителей огромным выбором горячительных напитков и разнообразным меню — от фрикадели из мраморной говядины до теплого салата с телятиной.

Бар работает в тестовом режиме с 12:00 до 00:00 по адресу Звездинка, 24.

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