В Нижнем открылось заведение в стиле баров Будапешта

9 октября в Нижнем Новгороде открылся Руин бар Будапешт. Пока заведение работает в тестовом режиме, гости могут насладиться необычной атмосферой, различными объектами уличного искусства, попробовать авторскую кухню и напитки.
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9 октября в Нижнем Новгороде открылся Руин бар Будапешт. Пока заведение работает в тестовом режиме, гости могут насладиться необычной атмосферой, различными объектами уличного искусства, попробовать авторскую кухню и напитки.
Руин бар Будапешт- это пространство в стиле легендарных баров Будапешта. Интерьер собран из разномастной мебели, артефактов и объектов уличного искусства.
Авторская кухня заведения от шефа Кирилла Шамхалова, который представляет гастробар MITCH и Fidel порадует посетителей огромным выбором горячительных напитков и разнообразным меню — от фрикадели из мраморной говядины до теплого салата с телятиной.
Бар работает в тестовом режиме с 12:00 до 00:00 по адресу Звездинка, 24.
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