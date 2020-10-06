Создатели гриль-бара «Горячо» запускают новый проект — «Горячо.Азия». Бар с азиатской эстетикой, демократичными ценами и вкусной едой откроется этажом ниже основного заведения.
В Нижнем откроется новый азиатский бар
В октябре команда гриль-бара «Горячо» представит новый проект — IZAKAYA-bar — это популярный в Японии формат — место, где можно вкусно поесть, выпить саке и пару коктейлей.
Бар с азиатской эстетикой будет отличатся достаточно демократичными ценами — средний чек заведения 600 рублей. Гости смогут попробовать разные виды поке, горячих закусок, японских роллов, супов и рыбных блюд. Заведение 180 квадратных метров откроется в основном здании бара «Горячо», но этажом ниже.
Представители проекта сообщили, что в случае повторных ограничений они готовы осуществлять доставку, чтобы сохранить команду и проект.
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Фото: instagram гриль-бара «Горячо».
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