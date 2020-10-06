В Нижнем откроется новый азиатский бар

В октябре команда гриль-бара «Горячо» представит новый проект — IZAKAYA-bar — это популярный в Японии формат — место, где можно вкусно поесть, выпить саке и пару коктейлей.

Бар с азиатской эстетикой будет отличатся достаточно демократичными ценами — средний чек заведения 600 рублей. Гости смогут попробовать разные виды поке, горячих закусок, японских роллов, супов и рыбных блюд. Заведение 180 квадратных метров откроется в основном здании бара «Горячо», но этажом ниже.

Представители проекта сообщили, что в случае повторных ограничений они готовы осуществлять доставку, чтобы сохранить команду и проект.

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Фото: instagram гриль-бара «Горячо».