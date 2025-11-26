Яндекс Еда опубликовала обновленный Ultima Guide по Нижнему Новгороду

Ultima Guide — первый ресторанный гид от Яндекс Еды, созданный с помощью нейросети. На первом этапе Яндекс Еда с помощью ИИ проанализировала более тысячи городских заведений по более чем 100 критериям (типу, посещаемости, заказам и отзывам на Яндекс Картах, вызовам такси и др). В итоге в лонг-листе претендентов на попадание в обновлённый Ultima Guide Нижнего Новгорода оказалось 231 заведение разных концепций и ценовых категорий.

Следующим этапом прошло голосование среди 24 локальных экспертов индустрии и порядка 12 тысяч пользователей. Результаты голосования проверили в компании «Яков и Партнеры».