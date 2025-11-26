Яндекс Еда опубликовала обновленный Ultima Guide по Нижнему Новгороду

В новую подборку лучших ресторанов города вошли 20 заведений.
Ultima Guide — первый ресторанный гид от Яндекс Еды, созданный с помощью нейросети. На первом этапе Яндекс Еда с помощью ИИ проанализировала более тысячи городских заведений по более чем 100 критериям (типу, посещаемости, заказам и отзывам на Яндекс Картах, вызовам такси и др). В итоге в лонг-листе претендентов на попадание в обновлённый Ultima Guide Нижнего Новгорода оказалось 231 заведение разных концепций и ценовых категорий.
Следующим этапом прошло голосование среди 24 локальных экспертов индустрии и порядка 12 тысяч пользователей. Результаты голосования проверили в компании «Яков и Партнеры».
По результатам голосования Еда отобрала 20 лучших заведений Нижнего Новгорода. В обновлённом Ultima Guide можно найти файн-дайнинг у Кремля — Red Wall, пышечную «Вспышка», фьюжн по русским рецептам XIX века — ресторан «19». В обновлённый гид также впервые вошли, например чайхана «Легенда» с аутентичной узбекской кухней, и эклектичный «Гусь в Яблоках», где, как и на нижегородской ярмарке, можно попробовать всё – от русской кухни до эчпочмаков, люля и пасты.
Некоторые нижегородские заведения из Ultima Guide также получили особые награды. Например, победителем в номинации «Лучший интерьер» признали Yale, а за «Превосходный сервис» был награждён ресторан «19». В номинации «Выбор экспертов» победил Pinci, а «Выбором пользователей» стал Negroni. «Самым популярным рестораном у пользователей Яндекс Карт» оказалось «Министерство завтраков».
