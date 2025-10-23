Шеф-повар из Воронежа Евгений Матусевич познакомил нижегородцев с современной фермерской кухней

Это событие стало настоящим подарком для профессионального сообщества HoReCa. Для многих гостей уникальность мероприятия заключалась в возможности не просто увидеть технику мастера, но и познакомиться с его философией.

«Все началось с живого интереса, и эта ненасытная жажда знаний сопровождает меня по сей день!» — говорит Евгений Матусевич.

Его путь в профессии длится более 15 лет. Детство, проведенное в деревне, и любовь к натуральной еде сформировали его подход к созданию аутентичной кухни в современном прочтении, чем он и поделился с коллегами.