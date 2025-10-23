Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Шеф-повар из Воронежа Евгений Матусевич познакомил нижегородцев с современной фермерской кухней

В октябре в кулинарной студии METRO в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс бренд-шефа ресторана «Сеновал» и обладателя многих престижных премий в том числе «Шеф года-2023» в номинации «Лучший шеф-повар Центрального федерального округа».

Евгений Матусевич

Евгений Матусевич

Темой разговора стала традиционная русская кухня, которая обретает сегодня новое звучание. Евгений рассказал о локальных продуктах, ставших основой его многих авторских блюд, и приготовил сет-меню, в которое вошли:

паштет из утки с абрикосовым джемом;

запеченный халуми с лечо из печеных перцев;

донской судак со спаржевой фасолью под соусом из сыворотки;

мраморная свинина дюрок под перечным соусом.

Это событие стало настоящим подарком для профессионального сообщества HoReCa. Для многих гостей уникальность мероприятия заключалась в возможности не просто увидеть технику мастера, но и познакомиться с его философией.

«Все началось с живого интереса, и эта ненасытная жажда знаний сопровождает меня по сей день!» — говорит Евгений Матусевич.

Его путь в профессии длится более 15 лет. Детство, проведенное в деревне, и любовь к натуральной еде сформировали его подход к созданию аутентичной кухни в современном прочтении, чем он и поделился с коллегами.

Подобные встречи — это всегда живой обмен опытом, источник нового вдохновения и идей для собственных рецептов. Они укрепляют связи внутри профессионального комьюнити и наглядно демонстрируют, что METRO является не просто поставщиком, а партнером для бизнеса, создающим пространство для роста и развития.

Бесплатные мастер-классы для профессионалов индустрии проходят в пространстве студии на Большой Покровской, 7 регулярно. И это сделало площадку одной из ключевых для профессионального диалога и кулинарного образования в регионе.

Фото предоставлены студией  METRO

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: