Бренд-шеф ресторанов «19» и Vinedo Александр Николаенко с командой представил авторский сет с продуктами METRO Chef

METRO активно развивает собственные торговые марки, ориентированные на ключевую аудиторию сети — клиентов B2B, в первую очередь представителей ресторанного бизнеса и других заведений общественного питания. Одной из задач cтудии, основанной компанией, становится создание пространства, где поставщики могут напрямую представить свои продукты профессиональному сообществу.

СТМ компании — это результат тесного сотрудничества с шеф-поварами. Продукт проходит путь от идеи до полки через практическое тестирование на профессиональных кухнях, а это дает уверенность, что каждая позиция соответствует самым высоким стандартам и его характеризует стабильность качества, технологичность, вкус, удобство в работе.