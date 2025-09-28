Бренд-шеф ресторанов «19» и Vinedo Александр Николаенко с командой представил авторский сет с продуктами METRO Chef

В специальное меню вошли блюда, где соединяются сезонность, техника, текстура и вкус: от страчателлы с виноградом и сливовым бальзамиком до сложных десертов с вялеными и копчеными фруктами, сливой и ржаным хлебом. Каждый элемент — это демонстрация возможностей продукта, его гибкости и вкусового потенциала.
METRO активно развивает собственные торговые марки, ориентированные на ключевую аудиторию сети — клиентов B2B, в первую очередь представителей ресторанного бизнеса и других заведений общественного питания. Одной из задач cтудии, основанной компанией, становится создание пространства, где поставщики могут напрямую представить свои продукты профессиональному сообществу.
СТМ компании — это результат тесного сотрудничества с шеф-поварами. Продукт проходит путь от идеи до полки через практическое тестирование на профессиональных кухнях, а это дает уверенность, что каждая позиция соответствует самым высоким стандартам и его характеризует стабильность качества, технологичность, вкус, удобство в работе.
Все это продемонстрировали своим эффектным сетом Александр Николаенко и его команда.
Для собравшихся в студии профессионалов главным в этом ужине был не только вкус, но и смысл. Бренд-шеф показал, как грамотный выбор ингредиентов и работа с огнем раскрывают глубину простых на первый взгляд продуктов. Это гастрономия, в которой ценность создается на стыке качества и идеи.
Оксана Маевская,
управляющая студией METRO в Нижнем Новгороде:
«В METRO студии мы создаем пространство, где шеф-повара могут не просто узнать о продукте, а прожить с ним опыт: от кухни до подачи, от идеи до тарелки. Мы гордимся тем, что можем быть мостом между производителем и теми, кто каждый день формирует культуру вкуса».
Фото предоставлены компанией METRO.
