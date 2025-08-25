Вкус, мастерство и история города: как прошел конкурс METRO Chef NN

Финал конкурса с красивым названием «Свободный художник» предлагал для творческих экспериментов тему «Нижний. Город-легенда». Финалисты представили сеты из пяти блюд, а главным критерием оценки была не только гастрономическая подача, но и локальная история.

Именно сторителлинг помог победить Максиму Туманову, бренд-шефу гриль-бара «Горячо» и ресторана TT Bistro. Он создал сет, вдохновленный историей Нижнего Новгорода, и дополнил каждое блюдо мини-легендой. Его подача не оставила равнодушными ни жюри, ни гостей: судьи отметили, что хотят сами углубиться в изучение тех исторических сюжетов, которые озвучил Максим.