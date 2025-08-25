Вкус, мастерство и история города: как прошел конкурс METRO Chef NN

В Нижнем Новгороде в третий раз состоялся ежегодный конкурс для профессионалов гастрономии. В проекте было задействовано 25 профессионалов отрасли — включая приглашенных топовых бренд-шефов и экспертов, которые входили в состав жюри на разных этапах. За победу соревновались восемь поваров (никто из них прежде не участвовал в конкурсе), семеро представляли Нижний Новгород, один — город Гусь-Хрустальный. Мероприятие проходило в METRO студии.
Оксана Маевская,
управляющая студией METRO в Нижнем Новгороде:
«METRO Chef NN остается уникальной платформой для гастрономических экспериментов, обмена опытом и продвижения собственных торговых марок. А для участников — это шанс заявить о себе, расширить горизонты и стать частью профессионального сообщества».
Конкурс традиционно состоял из трех этапов. В качестве домашнего задания (первый этап), участники готовили два блюда, используя два обязательных продукта из линейки торговой марки METRO Chef. Их ждали такие неожиданные сочетания, как филе судака и облепиха, куриное яйцо и миндаль, творог и белые грибы, овсяные хлопья и сыр с голубой плесенью. Блюда продемонстрировали индивидуальный стиль шефов.
Следующим этапом стал «Черный ящик». Надо было придумать авторское блюдо из пяти не объявленных заранее продуктов. В первом раунде поварам были предложены белый шоколад, перец чили, лайм, морской окунь, батат. Во втором: тушка перепела, цветная капуста, кленовый сироп, горчица, слива (все продукты — METRO Chef). Экспромт показал креативность конкурсантов.
Финал конкурса с красивым названием «Свободный художник» предлагал для творческих экспериментов тему «Нижний. Город-легенда». Финалисты представили сеты из пяти блюд, а главным критерием оценки была не только гастрономическая подача, но и локальная история.
Именно сторителлинг помог победить Максиму Туманову, бренд-шефу гриль-бара «Горячо» и ресторана TT Bistro. Он создал сет, вдохновленный историей Нижнего Новгорода, и дополнил каждое блюдо мини-легендой. Его подача не оставила равнодушными ни жюри, ни гостей: судьи отметили, что хотят сами углубиться в изучение тех исторических сюжетов, которые озвучил Максим.
Максим Туманов,
бренд-шеф гриль-бара «Горячо» и ресторана TT Bistro:
«Я уверен, что такие проекты, как METRO CHEF NN, — это вклад в развитие индустрии. Они заряжают будущих коллег, делают профессию повара более привлекательной, показывая всем: гастрономия — это неординарно, увлекательно и в этой сфере можно (и нужно!) постоянно расти и развиваться».
Фото предоставлены пресс-службой "Метро Кэш энд Кэрри"
Комментарии (0)