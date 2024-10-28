Вы просили — мы продлили!

Рестораны, люди и блюда, получившие номинацию, – уже лучшие, по нашему мнению. Это признание в любви и восхищение заслугами команд и героев.

Мы внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем тенденции, открываем для себя новые места, наблюдаем за изменениями в заведениях, которые работают не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные места, люди и блюда, но те из них, что отличаются самобытностью и оригинальностью.

По итогам онлайн-голосования будут сформированы тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов на нашем сайте и в телеграм-канале. Именно из них эксперты, в том числе федеральные, к чьему мнению прислушивается редакция «Собака.ru» в Нижнем Новгороде, выберут по одному победителю в каждой номинации. Их имена мы узнаем на церемонии награждения 25 ноября.

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (по тегу чгенн).

И просто напоминаем: наша техническая служба внимательно следит и пресекает все попытки накруток (а их мы уже выявили много!). И забронировали себе место самой честной премии в раю. Будьте спокойны.