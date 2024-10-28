Вы просили — мы продлили!

По многочисленным просьбам мультимедиа «НН.Собака.ru» продлевает онлайн-голосование премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 до 15 ноября! Оно автоматически завершится через 18 дней в 18 00 по московскому времени.
Нас много раз просили продлить голосование в номинациях «Лучший флортендер», «Лучший бартендер» и «Прорыв года среди сомелье». И мы не удивлены, ведь мы любим открывать миру профи из фуд-индустрии, рассказывать об их достижениях. Но решили, что будет несправедливо выделить одних, забыв о других. Поэтому продляем голосования по всем номинациям и даже вводим еще одну бонусную (скоро все расскажем!). Так что у нас есть еще 2,5 недели, чтобы признаться в любви официантам, барменам, шефам и ресторанам!
Рестораны, люди и блюда, получившие номинацию, – уже лучшие, по нашему мнению. Это признание в любви и восхищение заслугами команд и героев.
Мы внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем тенденции, открываем для себя новые места, наблюдаем за изменениями в заведениях, которые работают не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные места, люди и блюда, но те из них, что отличаются самобытностью и оригинальностью.
По итогам онлайн-голосования будут сформированы тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов на нашем сайте и в телеграм-канале. Именно из них эксперты, в том числе федеральные, к чьему мнению прислушивается редакция «Собака.ru» в Нижнем Новгороде, выберут по одному победителю в каждой номинации. Их имена мы узнаем на церемонии награждения 25 ноября.
ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (по тегу чгенн).
И просто напоминаем: наша техническая служба внимательно следит и пресекает все попытки накруток (а их мы уже выявили много!). И забронировали себе место самой честной премии в раю. Будьте спокойны.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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