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Шеф-повар с двумя звездами Мишлен приготовит в Нижнем философский ужин

За праздничный стол дня рождения «Парка культуры» (6 лет!) в этом году отвечает Артем Естафьев, шеф московского ресторана ARTEST, который получил две звезды Le Guide Rouge уже в первый год работы! В России – только у него и братьев Березуцких! Обещает добраться «до самого корешка» локальных продуктов.

Кстати, это дебют шефа у нас в городе. В именинном меню 12 подач. Помимо цветочного  картофеля и японского натто, собравшимся будут предложены концерт камерного оркестра и презентация новой выставки.

Усиленная команда «Парка культуры» намерена рассказать, как время трансформирует материальное, иногда меняя контекст (и вкусовых предпочтений, в частности) до неузнаваемости.

Артем Естафьев: «Я хочу дать людям тот продукт, который уже пропитан историей своей местности. Использовать его до самого корешка, обыгрывая в композиции текстур, вкуса и цвета. Дать гостям то, что является частью меня и моего вкуса».

Артем Естафьев идет по пути интерпретации кулинарных традиций разных стран. В лаборатории ARTEST создают уникальные ингредиенты, которые будут использованы и для приготовления гастрольного ужина.
Cмотрите, как прошел grill-завтрак в четыре руки в «Парке культуры» здесь.

Когда: 16 октября в 19:00
Где: Верхне-Волжская наб., 10А
  
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