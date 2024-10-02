Шеф-повар с двумя звездами Мишлен приготовит в Нижнем философский ужин

Кстати, это дебют шефа у нас в городе. В именинном меню 12 подач. Помимо цветочного картофеля и японского натто, собравшимся будут предложены концерт камерного оркестра и презентация новой выставки.

Усиленная команда «Парка культуры» намерена рассказать, как время трансформирует материальное, иногда меняя контекст (и вкусовых предпочтений, в частности) до неузнаваемости.