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Нижний едет в Ростов: открытие сезона гастрономических ужинов в La Fabbrica

Шефы ресторанов Yale Дмитрий Дмитриенко (Нижний Новгород) и IL LAGO Дмитрий Трушкин (Санкт-Петербург) уже упаковывают чемоданы и локальные продукты. Готовятся к поездке в Ростов-на-Дону! Там их ждет шеф ресторана La Fabbrica Олег Колисниченко, с которым они организуют гастрономический ужин 26 сентября.

Дмитрий Дмитриенко

Дмитрий Дмитриенко

Олег Колисниченко

Олег Колисниченко

Ужин в шесть (!) рук будет сочетать современную итальянскую кухню и локальные продукты центра, севера и юга России. Гостей ждет специальный сет из шести блюд с эносопровождением от «Криницы» (уникальный терруар, расположенный вдоль реки Пшада, которая впадает в Черное море).

В меню:

  • Террин из томатов
  • Карпаччо из Мурманского оленя с брусникой и мозговой косточкой
  • Ризотто с гребешком и цветной капустой
  • ⁠Черный палтус под соусом из сморчков с копченным пюре из сельдерея
  • Кулебяка с томленым гусем
  • Цветная капуста, белый шоколад, кокос, черный трюфель

Когда: 26 сентября в 19:00
Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168/99
Бронь: +7 (928) 270-57-47
Стоимость: 8000 руб. c эносопровождением

Читайте интервью с Олегом Колисниченко здесь. А с Дмитрием Дмитриенко здесь.

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