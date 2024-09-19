Нижний едет в Ростов: открытие сезона гастрономических ужинов в La Fabbrica

Ужин в шесть (!) рук будет сочетать современную итальянскую кухню и локальные продукты центра, севера и юга России. Гостей ждет специальный сет из шести блюд с эносопровождением от «Криницы» (уникальный терруар, расположенный вдоль реки Пшада, которая впадает в Черное море).

В меню:

Террин из томатов

Карпаччо из Мурманского оленя с брусникой и мозговой косточкой

Ризотто с гребешком и цветной капустой

⁠Черный палтус под соусом из сморчков с копченным пюре из сельдерея

Кулебяка с томленым гусем

Цветная капуста, белый шоколад, кокос, черный трюфель

Когда: 26 сентября в 19:00

Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168/99

Бронь: +7 (928) 270-57-47

Стоимость: 8000 руб. c эносопровождением