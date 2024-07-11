«Ля Фуар Китайка»: сидр из Нижнего стал лучшим в стране

«Ля Фуар де Нижний Новгород» родился в 2008 после поездки основателя Вадима Дегтярука в Восточную Африку. А дальше понеслось – домашние эксперименты, первый кран в баре, стажировка в Испании и стартовые пять тонн сидра (а через какое-то время уже 110!). В 2022 Вадим Дегтярук совместно с Максимом и Дарьей Каплун создают «Нижегородский завод фруктовых вин и напитков», который использует в производстве плоды и ягоды выращенные исключительно в Нижегородской области.