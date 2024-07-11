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«Ля Фуар Китайка»: сидр из Нижнего стал лучшим в стране

Всего на Moscow Сider Awards в этот раз оценивали 119 сортов сидра из 18 регионов. По усам присутствующих текло что-то игристое полусладкое из Самары, пуаре из Тулы и даже айс-сидры из Ленобласти. Сидр «Ля Фуар Китайка» от «Ля Фуар де Нижний Новгород» стал лучшим в категории игристых сухих. 

Барон де Баррик, того же (нашего!) бренда, завоевал второе место в категории бочковых сидров, обогнав Абрау-Дюрсо. А вообще из Нижегородской области на представительный сидродельческий чемпионат отправилось аж шесть образцов. 

«Ля Фуар де Нижний Новгород» родился в 2008 после поездки основателя Вадима Дегтярука в Восточную Африку. А дальше понеслось – домашние эксперименты, первый кран в баре, стажировка в Испании и стартовые пять тонн сидра (а через какое-то время уже 110!). В 2022 Вадим Дегтярук совместно с Максимом и Дарьей Каплун создают «Нижегородский завод фруктовых вин и напитков», который использует в производстве плоды и ягоды выращенные исключительно в Нижегородской области. 

Moscow Сider Awards проходит с 2021 года. В конкурсе участвуют коммерческие и любительские сидродельни, которые работают с соком прямого отжима. За время существования конкурса жюри продегустировало почти 450 сортов российских натуральных сидров и пуаре (Прим. редактора — грушевый сидр).
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