Кофейный дроп: Горький со вкусом карамельных леденцов, Чкалов с нотами земляники

Бренд Roastomania выпустил набор подарочных дрип-пакетов со знаменитыми нижегордцами. Рассказываем, что внутри.
Нижегородская кофейная компания Roastomania запустила проект «Кофейный трип» о людях, которые внесли вклад в историю и культуру страны. В первый набор вошли шесть дрип-пакетов спешелти кофе, по два с изображением Горького, Чкалова, Минина и Пожарского. Набор уже можно найти в местных кофейнях.
Горький с упаковки информирует, что в честь него вообще-то город назвали. Чкалов предлагает «махнуть вокруг шарика». Минин и Пожарский напоминают, кто тут спасители Москвы. В Roastomania считают, что сеты могут стать заменой привычных сувениров.
Вкус, происхождение, грейд:
Горький — Кения Теремука
Q: 84,5
Обработка: мытая
В аромате: цветы, садовые фрукты
Во вкусе: красные ягоды, спелое яблоко, карамельные леденцы
Чкалов — Эфиопия Ададо
Q: 85,75
Обработка: мытая
В аромате: слива, жареный миндаль
Во вкусе: косточковые фрукты, лесные ягоды, ноты земляники
Минин и Пожарский — Бленд Кения x Эфиопия
Q: 85+
Обработка: мытая
В аромате: шоколадный ликер, малина
Во вкусе: яблочная пастила, черничное варенье, соленая карамель
Текст: Виолетта Голубева
Фото: предоставлены Roastomania
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