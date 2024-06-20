18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Кофейный дроп: Горький со вкусом карамельных леденцов, Чкалов с нотами земляники

Бренд Roastomania выпустил набор подарочных дрип-пакетов со знаменитыми нижегордцами. Рассказываем, что внутри. 

Нижегородская кофейная компания Roastomania запустила проект «Кофейный трип» о людях, которые внесли вклад в историю и культуру страны. В первый набор вошли шесть дрип-пакетов спешелти кофе, по два с изображением Горького, Чкалова, Минина и Пожарского. Набор уже можно найти в местных кофейнях.

Горький с упаковки информирует, что в честь него вообще-то город назвали. Чкалов предлагает «махнуть вокруг шарика». Минин и Пожарский напоминают, кто тут спасители Москвы. В Roastomania считают, что сеты могут стать заменой привычных сувениров.

Вкус, происхождение, грейд:

Горький — Кения Теремука

Q: 84,5
Обработка: мытая
В аромате: цветы, садовые фрукты
Во вкусе: красные ягоды, спелое яблоко, карамельные леденцы

Чкалов — Эфиопия Ададо

Q: 85,75
Обработка: мытая
В аромате: слива, жареный миндаль
Во вкусе: косточковые фрукты, лесные ягоды, ноты земляники

Минин и Пожарский — Бленд Кения x Эфиопия

Q: 85+
Обработка: мытая
В аромате: шоколадный ликер, малина
Во вкусе: яблочная пастила, черничное варенье, соленая карамель

В будущем в «Кофейный трип» войдут и другие города. Следующий на очереди – Москва. Дрипы будут посвящены Пушкину, Кутузову, снова Минину и Булгакову и появятся ориентировочно в конце лета.

Текст: Виолетта Голубева
Фото: предоставлены Roastomania

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: