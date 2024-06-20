Кофейный дроп: Горький со вкусом карамельных леденцов, Чкалов с нотами земляники

Нижегородская кофейная компания Roastomania запустила проект «Кофейный трип» о людях, которые внесли вклад в историю и культуру страны. В первый набор вошли шесть дрип-пакетов спешелти кофе, по два с изображением Горького, Чкалова, Минина и Пожарского. Набор уже можно найти в местных кофейнях.

Горький с упаковки информирует, что в честь него вообще-то город назвали. Чкалов предлагает «махнуть вокруг шарика». Минин и Пожарский напоминают, кто тут спасители Москвы. В Roastomania считают, что сеты могут стать заменой привычных сувениров.