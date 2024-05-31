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Лекция Критика Смирновой «Как правильно есть» на Гастрономической Рождественской

Наш медиа-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова научит всех желающих правильно есть на фестивале Гастрономическая Рождественская на площади Маркина в День защиты детей, 1 июня в 15:30.

На лекции Смирнова ответит на вопросы:

  • Еда — всего лишь топливо?
  • Чем мы отличаемся от обезьян, крыс и орлов?
  • Как нас приручили пшеница?
  • Если еда — это искусство, то какое?
  • Как через тарелку менять уровень жизни и воспитывать в детях осознанность и чувственность?

Такому в школе не научат, а зря. Поэтому приходите с детьми.

Дегустация тоже будет.

Вход свободный. Но лучше прийти заранее, потому что количество мест ограничено.

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