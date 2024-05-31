Лекция Критика Смирновой «Как правильно есть» на Гастрономической Рождественской

Наш медиа-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова научит всех желающих правильно есть на фестивале Гастрономическая Рождественская на площади Маркина в День защиты детей, 1 июня в 15:30.
На лекции Смирнова ответит на вопросы:
- Еда — всего лишь топливо?
- Чем мы отличаемся от обезьян, крыс и орлов?
- Как нас приручили пшеница?
- Если еда — это искусство, то какое?
- Как через тарелку менять уровень жизни и воспитывать в детях осознанность и чувственность?
Такому в школе не научат, а зря. Поэтому приходите с детьми.
Дегустация тоже будет.
Вход свободный. Но лучше прийти заранее, потому что количество мест ограничено.
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