Городецкий пряник и волжский сом едут в Москву

26 ноября на масштабной международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, делегация ресторанного Нижнего — шеф-повара Александр Николаенко и Александр Голышев и ресторатор Евгений Чумачев — представит достижения региона в сфере гастрономии за последние 20 лет. Модераторами презентации выступят ресторанный критик Катерина Смирнова и директор Ассоциации рестораторов области Алексей Беляев.
Михаил Маркевич и Катерина Смирнова
Встреча с представителями локальной нижегородской гастрономии пройдет в формате паблик-тока с 14:00 до 15:30 во втором зале павильона №75 на ВДНХ. После презентации маршрутов и туристических локаций Нижегородской области, которая пройдет там же с 12:00 до 13:00.
Сразу после паблик-тока в Доме русской кухни на ВДНХ шеф-повар ресторана «Безухов» Александр Голышев будет готовить Волжского рассольного сома с кашей катанкой, яичницей болтуньей и фермерским сыром; суп калья из пяти видов рыбы с зелеными бочковыми помидорами и полбой; Воскресенский хлеб с кремом из копченого леща.
А шеф-повар нового, работающего пока в тестовом режиме, ресторана «19» Александр Николаенко познакомит гостей со своим знаменитым авторским десертом «Городецкий пряник».
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Фото: Анастасия Волкова
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