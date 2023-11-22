Городецкий пряник и волжский сом едут в Москву

Сразу после паблик-тока в Доме русской кухни на ВДНХ шеф-повар ресторана «Безухов» Александр Голышев будет готовить Волжского рассольного сома с кашей катанкой, яичницей болтуньей и фермерским сыром; суп калья из пяти видов рыбы с зелеными бочковыми помидорами и полбой; Воскресенский хлеб с кремом из копченого леща.

А шеф-повар нового, работающего пока в тестовом режиме, ресторана «19» Александр Николаенко познакомит гостей со своим знаменитым авторским десертом «Городецкий пряник».