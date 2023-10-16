В Нижнем пройдет отборочный чемпионат на премию «Бариста года 2024»

Идея чемпионата – оценить навыки бариста в приготовлении эспрессо, молочного напитка и варке кофе одним из ручных способов.

Все участники работают на одном оборудовании и используют одинаковые кофе, молоко и воду. В одной команде может быть до 12 человек.

Победитель регионального отборочного чемпионата поедет в Москву на национальную премию «Бариста года». Ему оплатят проезд и проживание в столице.

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