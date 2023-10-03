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Гостевая смена команды Simple в Авиаторе

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Команда Simple решила устроить тур по городам и рассказать о своих ключевых продуктах на гостевых сменах. 5 октября за барной стойкой и в зале нижегородского «Авиатора» окажутся амбассадоры компании.

 

В течение вечера ребята будут готовить коктейли, а также проведут эно-дегустации.

  • Валерия Плотникова
  • Валерий Расин
  • Кенан Ассаб 
  • Константин Плесовских 
  • Михаил Визгунов 
  • Александр Герега 
  • Александр Глазунов 
  • Сергей Шигин 
  • Дэнис Вальдес 
  • Александр Литвинов

Начало в 20:00

Верхне-Волжская набережная, 2Б
  

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Фото: архив редакции

 

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