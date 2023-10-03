Гостевая смена команды Simple в Авиаторе

Команда Simple решила устроить тур по городам и рассказать о своих ключевых продуктах на гостевых сменах. 5 октября за барной стойкой и в зале нижегородского «Авиатора» окажутся амбассадоры компании.
В течение вечера ребята будут готовить коктейли, а также проведут эно-дегустации.
- Валерия Плотникова
- Валерий Расин
- Кенан Ассаб
- Константин Плесовских
- Михаил Визгунов
- Александр Герега
- Александр Глазунов
- Сергей Шигин
- Дэнис Вальдес
- Александр Литвинов
Начало в 20:00
|Верхне-Волжская набережная, 2Б
18+
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Фото: архив редакции
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