Первый частный скейт-парк в Нижнем

В Нижнем построили первый частный скейт-парк с боулом. 300 квадратных метров с боулом в Приокском районе будут доступны для всех любителей катания на доске. Посетители смогут отработать трюки на многофункциональной двухуровневой площадке с различными глубинами, перекатами, покетами и радиусами.
Новый скейт-парк в Приокском районе — это многофункциональный объект для катания. Здесь также есть двухуровневая площадка с различными глубинами, а также перекаты, покеты и радиусы, которые являются основой любого бассейна для катания.
Одной из ключевых особенностей нового спота является дизайн от архбюро XSA Buro.
Среди сотрудников, которые творили этот проект — активные райдеры и прорайдеры.
Сейчас в городе открыто уже более десяти скейтерских пространств.
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Фото: unsplash
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