Первый частный скейт-парк в Нижнем

Новый скейт-парк в Приокском районе — это многофункциональный объект для катания. Здесь также есть двухуровневая площадка с различными глубинами, а также перекаты, покеты и радиусы, которые являются основой любого бассейна для катания.

Одной из ключевых особенностей нового спота является дизайн от архбюро XSA Buro.

Среди сотрудников, которые творили этот проект — активные райдеры и прорайдеры.

Сейчас в городе открыто уже более десяти скейтерских пространств.

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Фото: unsplash