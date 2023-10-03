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Первый частный скейт-парк в Нижнем

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В Нижнем построили первый частный скейт-парк с боулом. 300 квадратных метров с боулом в Приокском районе будут доступны для всех любителей катания на доске. Посетители смогут отработать трюки на многофункциональной двухуровневой площадке с различными глубинами, перекатами, покетами и радиусами.

 

Новый скейт-парк в Приокском районе — это многофункциональный объект для катания. Здесь также есть двухуровневая площадка с различными глубинами, а также перекаты, покеты и радиусы, которые являются основой любого бассейна для катания.

Одной из ключевых особенностей нового спота является дизайн от архбюро XSA Buro.

Среди сотрудников, которые творили этот проект — активные райдеры и прорайдеры.

Сейчас в городе открыто уже более десяти скейтерских пространств.

 

 

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Фото: unsplash

 

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