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Музей-заповедник и Lamvil создали гастросет

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Нижегородский музей-заповедник и ресторан Lamvil создали гастрономический сет к выставке «Кустарь —Художник: от промысла к народному искусству».

 

Автор сета — шеф-повар Lamvil — Павел Климкин.

«Простота и высокое мастерство Нижегородских ремесленников вдохновили меня на создание этого сета, в котором я использовал классические техники приготовления и локальные сезонные продукты», — рассказывает он.

Сет состоит из 4 блюд:

  • рубленное мясо фермерского бычка с костным мозгом и деревенской лепешкой
  • насыщенный вкус фермерской утиной грудки с кашей из овса тонко оттеняется топинамбуром
  • пирог с томленной молодой капустой с лесными грибами и вытяжкой из сморчков
  • вишневый кисельник со сливочными сыром на основе из гречки и квасного сусла.

Эно-сопровождение к закускам — лимонная и барбарисовая медовуха.


 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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