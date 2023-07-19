Музей-заповедник и Lamvil создали гастросет

Автор сета — шеф-повар Lamvil — Павел Климкин.

«Простота и высокое мастерство Нижегородских ремесленников вдохновили меня на создание этого сета, в котором я использовал классические техники приготовления и локальные сезонные продукты», — рассказывает он.

Сет состоит из 4 блюд:

рубленное мясо фермерского бычка с костным мозгом и деревенской лепешкой

насыщенный вкус фермерской утиной грудки с кашей из овса тонко оттеняется топинамбуром

пирог с томленной молодой капустой с лесными грибами и вытяжкой из сморчков

вишневый кисельник со сливочными сыром на основе из гречки и квасного сусла.

Эно-сопровождение к закускам — лимонная и барбарисовая медовуха.





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Фото: предоставлено организаторами