«ГастросетНижний»: что есть на гастрофестивале в этом году

Фестиваль «Да, Шеф!» с Константином Ивлевым пройдет 5 и 6 августа в парке «Швейцария». Уже сейчас в десятках нижегородских ресторанов можно попробовать сеты авторских блюд на тему локальных продуктов Поволжья.
С 6 июля по 6 августа можно будет попробовать: зеленые щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы, северорусская калитка с мясом кабана, или мороженое из полоники с заварным сахаром.
Среди участников – Игорь Шиянов (Red Wall), Дмитрий Степанов (TT bistro), Сабина Мельничук («Кафе 38»), Андрей Сулима (DWARF), Михаил Корнев («Матрешка») и многие другие.
Победителя #ГастросетНижний определят по итогам голосования и решением профессионального жюри (в числе которых наш главред Катерина Смирнова. Название ресторана и имя шеф-повара будут объявлены в день закрытия фестиваля – 6 августа.
Награду победителю вручит лично Константин Ивлев.
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Фото: предоставлено организаторами
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