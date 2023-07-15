Где есть на «ГастроРождественской»

В эту субботу, 15 июля, в Нижнем традиционно пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Нижегородцев и туристов ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход на площадку свободный.
Рассказываем о зонах, куда точно стоит заглянуть:
- интерактивная зона «Кварки» на площади Маркина
- лаунж-зона «Окское» с местами для отдыха и дегустацией
- зона «Юность» с уникальным волжским стритфудом
- Coffee Cake и фестивальное меню завтраков по специальной цене
- эно-эстафета в TERRAPIA
Вечером ждем диджеев в Nebar и «Селедке и кофе» и живую музыку в ресторане «Жамель».
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Фото: фотобанк
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