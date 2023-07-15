Где есть на «ГастроРождественской»

В эту субботу, 15 июля, в Нижнем традиционно пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Нижегородцев и туристов ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход на площадку свободный.