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Где есть на «ГастроРождественской»

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В эту субботу, 15 июля, в Нижнем традиционно пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Нижегородцев и туристов ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход на площадку свободный.

 

Рассказываем о зонах, куда точно стоит заглянуть:

  • интерактивная зона «Кварки» на площади Маркина
  • лаунж-зона «Окское» с местами для отдыха и дегустацией
  • зона «Юность» с уникальным волжским стритфудом
  • Coffee Cake и фестивальное меню завтраков по специальной цене
  • эно-эстафета в TERRAPIA

Вечером ждем диджеев в Nebar и «Селедке и кофе» и живую музыку в ресторане «Жамель».


 

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Фото: фотобанк

 

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