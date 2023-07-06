Где пробовать сеты фестиваля «Да, шеф!» в НН

Фестиваль «Да Шеф!» с Константином Ивлевым пройдет 5 и 6 августа в парке «Швейцария». В десятках нижегородских ресторанов можно попробовать сеты. Наш главред Критик Смирнова уже вовсю их оценивает. А «НН.Собака.ru» уже приглядывает фаворита, чтобы вручить ему собственную награду «Выбор Собаки».