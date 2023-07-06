18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Где пробовать сеты фестиваля «Да, шеф!» в НН

Поделиться:

Фестиваль «Да Шеф!» с Константином Ивлевым пройдет 5 и 6 августа в парке «Швейцария». В десятках нижегородских ресторанов можно попробовать сеты. Наш главред Критик Смирнова уже вовсю их оценивает. А «НН.Собака.ru» уже приглядывает фаворита, чтобы вручить ему собственную награду «Выбор Собаки».

 

TT bistro

  • Сет-оммаж «Русские сезоны» от шеф-повара, вдохновлённый театральной антрепризой Сергея Дягилева и её всемирно известными участниками:
  • Шаляпинские галеты со сморчками, спаржей и яйцом молле
  • Рагу Шанель из морепродуктов в шампани
  • Малиновая Павлова

Кафе 38

Сет «Губернский» 

  • Зельц из белых маринованных груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом
  • «Щи» из квашеной капусты с коноплей и ржаным пирогом с копченым волжским лещем
  • Пельмени с косулей и взваром из горьковских овощей
  • Суфле из сергачской свеклы в кружеве с пломбиром и цедрой павловского лимона

Сет «Купеческий» 

  • «Роза» из городецкого картофеля с икрой щуки
  • Зельц из белых груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом
  • Тарталетка «сом под шубой»
  • Пончики «Пожарские» с уткой конфи и мармеладом из болдинской смородины
  • Пельмени с косулей и взваром из горьковских овощей
  • Суфле из сергачской свеклы в кружеве с пломбиром и цедрой павловского лимона
  • Лаймовый сорбет - конфета-комплимент для гостей
  • Помада из свекольного ганажа с амаретто (вишня / шоколад / свекла)

Баренц на Костина

  • Салат с копченым сомом, шпинатом и руколой
  • Уха с волжской стерлядью и расстегаем
  • Пирог из речных рыб Воротынского Уезда

Red Wall

  • Аквачили с волжским судаком и морским гребешком
  • Пончики с копченым сомом и городецким сыром
  • Молочный фермерский ягненок с печеными сезонными овощами и соусом ткемали

Нуга

  • Сырные сырники с муссом из пармезана
  • Нейтральная гранула с томатным чатни и яйцом пашот
  • Чизкейк Сан Себастьян с грушей

Seafoodbar «Баренц» на Рождественской

  • Салат с копченым сомом, шпинатом и руколой
  • Уха с волжской стерлядью и расстегаем
  • Пирог из речных рыб Воротынского Уезда

Il tempo

  • Паштет из куриной печени с мармеладом из лука и фундуком
  • Ризотто с говяжьими щечками и маслом петрушки
  • Милфей с ванильной страчателлой

Dodici Italy

  • Паштет из волжского сома с маринованной свеклой, ореховым соусом и печеньем из пармезана
  • Каша из полбы «в стиле ризотто» на бульоне из подосиновиков, с хрустящей спаржей и соусом из сморчков
  • Стейк из локальной телятины «Оссобуко style» с костным мозгом, гратеном из картофеля, с соусом из печеных перцев, соусом демигляс и кремом из зелени
  • Тирамису с бородинским хлебом, конфи из черной смородины и жимолостью

Напитки:

  • Лимонад Starbar Craft Японская груша / хризантема, Малина/ Имбирь/ Корица, Шалфей/ Можжевеловые ягоды/ Кардамон 260 руб

9/18

  • Сэндвич в стиле макмаффин
  • Зелёный салат из креветок, эдамаме и авокадо под фруктовой заправкой
  • Сырник из рикотты с карамельной страчателлой

Dodici Grill

  • Тартар из шахунской телятины с павловской фуа-гра
  • Террин из павловской фуа-гра, с лечо из садовых овощей и печеньем из пармезана
  • Хакасский ягнёнок с голубцами из овощей и полбы, муссом из сморчков,украшенный цветами из маринованной свёклы в сопровождении соуса из крымского портвейна
  • Тарталетка из павловского лимона

Напитки:

  • Лимонад Starbar Craft Японская груша / хризантема, Малина/ Имбирь/ Корица, Шалфей/ Можжевеловые ягоды/ Кардамон

ВинКульт

  • Холодный гаспачо из горьковских томатов с клубникой и пармой
  • Запеченая тыква со шпинатом и городецкой рикоттой
  • Фермерская грудинка с угольным картофелем и муссом из белых грибов
  • Морковный бисквит под облаком из тыквы и домашним ванильным мороженым

Квеври

  • Хинкали с сыром и шпинатом
  • Баранина с сельдереем, морковью и перечным маслом
  • Курица на подушке из маринованного цукини и соуса жю

Тарантино

  • Ролл с копчёным сомом, авокадо и соусом никнири
  • Зразы из волжского судака с домашней аджикой и булгуром
  • Медовик с заварным кремом из облепихи и свежей земляникой

DWARF

  • Нижегородский сом под соусом из кориандра с жареным кабачком
  • Гусь конфи в огурце
  • Говяжье ребро c тушеной квашеной капустой
  • Бокал пива или бокал морса, на выбор гостя

Куркума

  • Традиционный узбекский плов с уткой и сушёным абрикосом
  • Чебуреки с Волжским судаком и острым томатным соусом
  • Кёнефе с рикоттой из своей сыроварни, фермерским мёдом и мороженым

BAR&JOY

  • Заливное из судака и чавычи с мороженым из хрена, свеклы и моченой брусники
  • Окрошка с докторской колбасой на домашнем квасе из бородинского хлеба с тертым свежим хреном
  • Караси в сметане из печи с ржаным хлебом
  • Летний пирог с щавелем и протертой клубникой
  • Коктейль

Уголёк

  • Салат с ростбифом, печеной свеклой и перепелиными яйцами
  • Нижегородский судак с маринованными кабачками и томатным маслом
  • Эскимо «Семеновская матрёшка»

Dodici Seafood

  • Севиче из волжского судака с фенхелем, мусом из дачного топинамбура, соусом Tiger Milk и юдзу-каламанси
  • Осётр с молодым золотистым картофелем, с белыми грибами и чипсами из деревенского топинамбура
  • Пельмени с щукой и деревенской сметаной
  • Десерт «Щупальца осьминога» с нижегородской земляникой, штрейзелем из белого шоколада и сорбетом из чёрной смородины

АМО

  • Салат с фермерским кроликом, солеными нижегородскими груздями, опалённым бейби-картофелем, маринованными огурцами-шато. Приправлен копченой сметаной с зеленью
  • Окрошка на домашнем квасе фермерской куриной грудкой и сорбетом из хрена и горчицы
  • Филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы. Подается с соусом «белое вино» и пудрой из моркови
  • Медовик с сорбетом из черной смородины
  • Лимонад Starbar craft на выбор: японская груша/хризантема, малина/имбирь/корица, шалфей/можжевеловые ягоды/кардамон

Итальянка

  • Завтрак приокского рыбака из безводненских раков с тремя видами сезонных томатов в соусе «устричный чили»
  • Бутерброд из свининого бока, копченного на дубовых дровах, со страчателлой и малосольными огурцами в медово-горчичном соусе. Подается на деревенском ремесленном хлебе.
  • Летний чай пасечника: сорбет из листьев черной смородины и мелиссы с сезонными ягодами, собранными в деревне Караулово-Кстовского района и медом в сотах из деревни Опалиха

Andrea`s

  • Заливное из судака и чавычи с мороженым из хрена, свеклы и моченой брусникой
  • Окрошка с докторской колбасой на домашнем квасе из бородинского хлеба с тертым свежим хреном
  • Караси в сметане из печи с ржаным хлебом
  • Летний пирог с щавелем и протертой клубникой
  • Настойка домашняя

Метеор

  • Бутерброд с брискетом и мухаммарой + лечо и кинза
  • Карпаччо из томатов + песто и шевр
  • Волжский судак + картофельное пюре и голландский соус

Матрёшка

  • Тёплый салат из куриной печени и жареным карамельным апельсином.
  • Волжский судак с картофелем и шпинатом запечённый в сметане.
  • Десерт из слоёного теста со сливочным кремом и сорбетом из клубники.
  • Напиток на ваш выбор: чай, кофе, квас, морс ягодный, разливное пиво, бокал вина.

Патрон

  • Северорусская калитка с мясом кабана, брусникой и луком
  • Салат с копченым лосем, запеченными корнеплодами и кремом из феты
  • Оссобуко из лося с жженым картофелем и соусом черный перец
  • Копченая вишня

Горячо

  • Хашбраун из батата, с копчёной рикоттой и протёртой земляникой
  • Говяжье ребро с беконом из смокера с горячей кукурузой
  • Американский пирог с брусникой

ТрактирЪ «На улице»

  • Зеленые щи из щавеля с олениной и брусникой
  • Запеченный костный мозг по рецепту «Преображенского»
  • Овсяный кисель с грильяжем и вареньем из крыжовника
  • Мороженое из полоники (дикая клубника) с заварным сахаром

 

Напитки — лимонады STARBAR CRAFT:

  • Японская груша / хризантема 330 мл
  • Малина / имбирь / корица 330 мл
  • Шалфей / можжевеловые ягоды / кардамон 330 мл

4 комнаты

  • Сет «Квартирник Питерского рок-клуба» — авторское видение блюд-ассоциаций с советскими рок-музыкантами
  • Егор Летов и брускетта с копчёным сомом;
  • Группа «АукцЫон» и окрошка с Тамбовским окороком;
  • Майк Науменко и ванильно-карамельный крем с садовыми ягодами.

Самое время поговорить о ресторанах с основателем фестиваля Константином Ивлевым.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: