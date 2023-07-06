Где пробовать сеты фестиваля «Да, шеф!» в НН

Фестиваль «Да Шеф!» с Константином Ивлевым пройдет 5 и 6 августа в парке «Швейцария». В десятках нижегородских ресторанов можно попробовать сеты. Наш главред Критик Смирнова уже вовсю их оценивает. А «НН.Собака.ru» уже приглядывает фаворита, чтобы вручить ему собственную награду «Выбор Собаки».
TT bistro
- Сет-оммаж «Русские сезоны» от шеф-повара, вдохновлённый театральной антрепризой Сергея Дягилева и её всемирно известными участниками:
- Шаляпинские галеты со сморчками, спаржей и яйцом молле
- Рагу Шанель из морепродуктов в шампани
- Малиновая Павлова
Кафе 38
Сет «Губернский»
- Зельц из белых маринованных груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом
- «Щи» из квашеной капусты с коноплей и ржаным пирогом с копченым волжским лещем
- Пельмени с косулей и взваром из горьковских овощей
- Суфле из сергачской свеклы в кружеве с пломбиром и цедрой павловского лимона
Сет «Купеческий»
- «Роза» из городецкого картофеля с икрой щуки
- Зельц из белых груздей с брусничной сметаной и можжевеловым маслом
- Тарталетка «сом под шубой»
- Пончики «Пожарские» с уткой конфи и мармеладом из болдинской смородины
- Пельмени с косулей и взваром из горьковских овощей
- Суфле из сергачской свеклы в кружеве с пломбиром и цедрой павловского лимона
- Лаймовый сорбет - конфета-комплимент для гостей
- Помада из свекольного ганажа с амаретто (вишня / шоколад / свекла)
Баренц на Костина
- Салат с копченым сомом, шпинатом и руколой
- Уха с волжской стерлядью и расстегаем
- Пирог из речных рыб Воротынского Уезда
Red Wall
- Аквачили с волжским судаком и морским гребешком
- Пончики с копченым сомом и городецким сыром
- Молочный фермерский ягненок с печеными сезонными овощами и соусом ткемали
Нуга
- Сырные сырники с муссом из пармезана
- Нейтральная гранула с томатным чатни и яйцом пашот
- Чизкейк Сан Себастьян с грушей
Seafoodbar «Баренц» на Рождественской
- Салат с копченым сомом, шпинатом и руколой
- Уха с волжской стерлядью и расстегаем
- Пирог из речных рыб Воротынского Уезда
Il tempo
- Паштет из куриной печени с мармеладом из лука и фундуком
- Ризотто с говяжьими щечками и маслом петрушки
- Милфей с ванильной страчателлой
Dodici Italy
- Паштет из волжского сома с маринованной свеклой, ореховым соусом и печеньем из пармезана
- Каша из полбы «в стиле ризотто» на бульоне из подосиновиков, с хрустящей спаржей и соусом из сморчков
- Стейк из локальной телятины «Оссобуко style» с костным мозгом, гратеном из картофеля, с соусом из печеных перцев, соусом демигляс и кремом из зелени
- Тирамису с бородинским хлебом, конфи из черной смородины и жимолостью
Напитки:
- Лимонад Starbar Craft Японская груша / хризантема, Малина/ Имбирь/ Корица, Шалфей/ Можжевеловые ягоды/ Кардамон 260 руб
9/18
- Сэндвич в стиле макмаффин
- Зелёный салат из креветок, эдамаме и авокадо под фруктовой заправкой
- Сырник из рикотты с карамельной страчателлой
Dodici Grill
- Тартар из шахунской телятины с павловской фуа-гра
- Террин из павловской фуа-гра, с лечо из садовых овощей и печеньем из пармезана
- Хакасский ягнёнок с голубцами из овощей и полбы, муссом из сморчков,украшенный цветами из маринованной свёклы в сопровождении соуса из крымского портвейна
- Тарталетка из павловского лимона
Напитки:
- Лимонад Starbar Craft Японская груша / хризантема, Малина/ Имбирь/ Корица, Шалфей/ Можжевеловые ягоды/ Кардамон
ВинКульт
- Холодный гаспачо из горьковских томатов с клубникой и пармой
- Запеченая тыква со шпинатом и городецкой рикоттой
- Фермерская грудинка с угольным картофелем и муссом из белых грибов
- Морковный бисквит под облаком из тыквы и домашним ванильным мороженым
Квеври
- Хинкали с сыром и шпинатом
- Баранина с сельдереем, морковью и перечным маслом
- Курица на подушке из маринованного цукини и соуса жю
Тарантино
- Ролл с копчёным сомом, авокадо и соусом никнири
- Зразы из волжского судака с домашней аджикой и булгуром
- Медовик с заварным кремом из облепихи и свежей земляникой
DWARF
- Нижегородский сом под соусом из кориандра с жареным кабачком
- Гусь конфи в огурце
- Говяжье ребро c тушеной квашеной капустой
- Бокал пива или бокал морса, на выбор гостя
Куркума
- Традиционный узбекский плов с уткой и сушёным абрикосом
- Чебуреки с Волжским судаком и острым томатным соусом
- Кёнефе с рикоттой из своей сыроварни, фермерским мёдом и мороженым
BAR&JOY
- Заливное из судака и чавычи с мороженым из хрена, свеклы и моченой брусники
- Окрошка с докторской колбасой на домашнем квасе из бородинского хлеба с тертым свежим хреном
- Караси в сметане из печи с ржаным хлебом
- Летний пирог с щавелем и протертой клубникой
- Коктейль
Уголёк
- Салат с ростбифом, печеной свеклой и перепелиными яйцами
- Нижегородский судак с маринованными кабачками и томатным маслом
- Эскимо «Семеновская матрёшка»
Dodici Seafood
- Севиче из волжского судака с фенхелем, мусом из дачного топинамбура, соусом Tiger Milk и юдзу-каламанси
- Осётр с молодым золотистым картофелем, с белыми грибами и чипсами из деревенского топинамбура
- Пельмени с щукой и деревенской сметаной
- Десерт «Щупальца осьминога» с нижегородской земляникой, штрейзелем из белого шоколада и сорбетом из чёрной смородины
АМО
- Салат с фермерским кроликом, солеными нижегородскими груздями, опалённым бейби-картофелем, маринованными огурцами-шато. Приправлен копченой сметаной с зеленью
- Окрошка на домашнем квасе фермерской куриной грудкой и сорбетом из хрена и горчицы
- Филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы. Подается с соусом «белое вино» и пудрой из моркови
- Медовик с сорбетом из черной смородины
- Лимонад Starbar craft на выбор: японская груша/хризантема, малина/имбирь/корица, шалфей/можжевеловые ягоды/кардамон
Итальянка
- Завтрак приокского рыбака из безводненских раков с тремя видами сезонных томатов в соусе «устричный чили»
- Бутерброд из свининого бока, копченного на дубовых дровах, со страчателлой и малосольными огурцами в медово-горчичном соусе. Подается на деревенском ремесленном хлебе.
- Летний чай пасечника: сорбет из листьев черной смородины и мелиссы с сезонными ягодами, собранными в деревне Караулово-Кстовского района и медом в сотах из деревни Опалиха
Andrea`s
- Заливное из судака и чавычи с мороженым из хрена, свеклы и моченой брусникой
- Окрошка с докторской колбасой на домашнем квасе из бородинского хлеба с тертым свежим хреном
- Караси в сметане из печи с ржаным хлебом
- Летний пирог с щавелем и протертой клубникой
- Настойка домашняя
Метеор
- Бутерброд с брискетом и мухаммарой + лечо и кинза
- Карпаччо из томатов + песто и шевр
- Волжский судак + картофельное пюре и голландский соус
Матрёшка
- Тёплый салат из куриной печени и жареным карамельным апельсином.
- Волжский судак с картофелем и шпинатом запечённый в сметане.
- Десерт из слоёного теста со сливочным кремом и сорбетом из клубники.
- Напиток на ваш выбор: чай, кофе, квас, морс ягодный, разливное пиво, бокал вина.
Патрон
- Северорусская калитка с мясом кабана, брусникой и луком
- Салат с копченым лосем, запеченными корнеплодами и кремом из феты
- Оссобуко из лося с жженым картофелем и соусом черный перец
- Копченая вишня
Горячо
- Хашбраун из батата, с копчёной рикоттой и протёртой земляникой
- Говяжье ребро с беконом из смокера с горячей кукурузой
- Американский пирог с брусникой
ТрактирЪ «На улице»
- Зеленые щи из щавеля с олениной и брусникой
- Запеченный костный мозг по рецепту «Преображенского»
- Овсяный кисель с грильяжем и вареньем из крыжовника
- Мороженое из полоники (дикая клубника) с заварным сахаром
Напитки — лимонады STARBAR CRAFT:
- Японская груша / хризантема 330 мл
- Малина / имбирь / корица 330 мл
- Шалфей / можжевеловые ягоды / кардамон 330 мл
4 комнаты
- Сет «Квартирник Питерского рок-клуба» — авторское видение блюд-ассоциаций с советскими рок-музыкантами
- Егор Летов и брускетта с копчёным сомом;
- Группа «АукцЫон» и окрошка с Тамбовским окороком;
- Майк Науменко и ванильно-карамельный крем с садовыми ягодами.
Самое время поговорить о ресторанах с основателем фестиваля Константином Ивлевым.
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Фото: предоставлено организаторами
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