В Нижнем запустят гастросет «Да,шеф!»

Фестиваль «Да Шеф!» с Константином Ивлевым пройдет 5 и 6 августа в парке «Швейцария». В рамках проекта рестораны города по традиции представят специальные меню на тему локальных продуктов Поволжья.
А попробовать фестивальные меню от известных шеф-поваров в лучших ресторанах города можно будет с 6 июля по 6 августа.
В меню: зеленые щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы, северорусская калитка с мясом кабана, брусникой и луком и многое другое.
Полный список участников здесь.
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Фото: архив редакции
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