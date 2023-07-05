В Нижнем запустят гастросет «Да,шеф!»

А попробовать фестивальные меню от известных шеф-поваров в лучших ресторанах города можно будет с 6 июля по 6 августа.

В меню: зеленые щи из щавеля с олениной, филе волжского судака с пастой из каштанов и спагетти из маринованной свеклы, северорусская калитка с мясом кабана, брусникой и луком и многое другое.

Полный список участников здесь.







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Фото: архив редакции