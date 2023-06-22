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Морские ежи, черешня и игристое в «Парке Культуры»

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Команда Галереи вкуса «Парк Культуры» проведет гастро-ужин с шедеврами шефа Глеба Левицкого и эно-коктейлями Анастасии Дуниной на поляне в самом центре Нижнего.

 

В меню: форель с черешней и васаби, тунец с щучьей икрой и брокколи, морской еж с цветной капустой, говядина с топинамбуром и пармезаном, сезонные ягоды и ванильный крем. 

Эно-вечер пройдет уже сегодня, 22 июня, в 19:00.

Подробности на сайте организаторов.

 

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Фото: архив организаторов

 

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