Морские ежи, черешня и игристое в «Парке Культуры»

Команда Галереи вкуса «Парк Культуры» проведет гастро-ужин с шедеврами шефа Глеба Левицкого и эно-коктейлями Анастасии Дуниной на поляне в самом центре Нижнего.
В меню: форель с черешней и васаби, тунец с щучьей икрой и брокколи, морской еж с цветной капустой, говядина с топинамбуром и пармезаном, сезонные ягоды и ванильный крем.
Эно-вечер пройдет уже сегодня, 22 июня, в 19:00.
Подробности на сайте организаторов.
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Фото: архив организаторов
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