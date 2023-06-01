«ГастроРождественская» вернется в Нижний

В этом году фестиваль охватит улицу Рождественскую на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади и захватит сквер на площади Маркина.

Зона от начала улицы до площади Маркина будет отдана заведениям общепита, музыкальной программе и кулинарным мастер-классам.

В сквере пройдет ярмарка ремесленных и фермерских товаров. А часть от площади Маркина до Благовещенской площади станет прогулочной, для гостей выступят уличные музыканты, живые статуи, а также проведут экскурсии.







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Фото: Нижний 800