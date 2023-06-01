«ГастроРождественская» вернется в Нижний

3 июня стартует второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Он будет проходить по субботам с 12:00 до 22:00.
В этом году фестиваль охватит улицу Рождественскую на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади и захватит сквер на площади Маркина.
Зона от начала улицы до площади Маркина будет отдана заведениям общепита, музыкальной программе и кулинарным мастер-классам.
В сквере пройдет ярмарка ремесленных и фермерских товаров. А часть от площади Маркина до Благовещенской площади станет прогулочной, для гостей выступят уличные музыканты, живые статуи, а также проведут экскурсии.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)