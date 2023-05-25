Эмир Кустурица выступит на фестивале «Горький крафт»

В программе мероприятия — дегустации популярных и редких сортов крафта, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и насыщенная музыкальная программа.

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1 июля выступят амбассадор латино-рока группа Lascala, кантри рэп дуэт «Заточка» и «Ундервуд»

выступят амбассадор латино-рока группа Lascala, кантри рэп дуэт «Заточка» и «Ундервуд» 2 июля выступят: «Комсомольск», «Казускома», хедлайнер фестиваля Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra

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Фото: архив организаторов