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Эмир Кустурица выступит на фестивале «Горький крафт»

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Пятый юбилейный фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» пройдет 1-2 июля на площадке фудхолл «Порт».

 

В программе мероприятия — дегустации популярных и редких сортов крафта, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и насыщенная музыкальная программа.

Лайн-ап:

  • 1 июля выступят амбассадор латино-рока группа Lascala, кантри рэп дуэт «Заточка» и «Ундервуд»
  • 2 июля выступят: «Комсомольск», «Казускома», хедлайнер фестиваля Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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