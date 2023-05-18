Эно-вечер в ресторане YALE

Дмитрий Кипелкин

шеф-сомелье группы ресторанов Lucky Group (Москва), TOP 10 сомелье России по версии WHERETOEAT 2023

Влад Волков

винный эксперт международного уровня, Vinoterra (Москва)

Виктория Маркевич

шеф-сомелье группы ресторанов Еда и Культура Project

Детали бронирования можно уточнить у администратора по телефону +7 831 215 01 51.

Вспоминаем главные блюда шефа Дмитрия Дмитриенко за годы его карьеры в нашем материале по ссылке.

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Фото: сообщество ресторана «ВКонтакте»