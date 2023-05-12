TT bistro, «Авиатор» и «Метеор» участвуют в гастрофесте «Новые имена»

Главная гастрономическая платформа страны (Российский ресторанный фестиваль) запускает во второй раз проект «Новые Имена». В нем примут участие рестораны, открывшиеся за последние полтора года. В числе участников три нижегородских — TT bistro, «Авиатор» и «Метеор».
«РРФ Новые имена» пройдет с 11 до 25 мая в 26 городах России.
Гости смогут попробовать дегустационные сеты.
Цена фиксированная: 1190, 1790 или 2590 рублей за сет. Для каждого разработан специальный коктейль Tchaikovsky Spritz.
Полный список ресторанов можно найти на сайте.
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Фото: архив организаторов
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