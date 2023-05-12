TT bistro, «Авиатор» и «Метеор» участвуют в гастрофесте «Новые имена»

Главная гастрономическая платформа страны (Российский ресторанный фестиваль) запускает во второй раз проект «Новые Имена». В нем примут участие рестораны, открывшиеся за последние полтора года. В числе участников три нижегородских — TT bistro, «Авиатор» и «Метеор».