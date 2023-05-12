18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

TT bistro, «Авиатор» и «Метеор» участвуют в гастрофесте «Новые имена»

Поделиться:

Главная гастрономическая платформа страны (Российский ресторанный фестиваль) запускает во второй раз проект «Новые Имена». В нем примут участие рестораны, открывшиеся за последние полтора года. В числе участников три нижегородских — TT bistro, «Авиатор» и «Метеор».

 

«РРФ Новые имена» пройдет с 11 до 25 мая в 26 городах России.

Гости смогут попробовать дегустационные сеты.

Цена фиксированная: 1190, 1790 или 2590 рублей за сет. Для каждого разработан специальный коктейль Tchaikovsky Spritz.

Полный список ресторанов можно найти на сайте.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: