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В Нижнем пройдет благотворительный Bar-hopping

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18 мая стартует благотворительный «забег» по нижегородским барам. Участники будут перемещаться по локациям, пробуя разные коктейли. Часть средств от их продажи перечислят в фонды «800 добрых дел». Можно присоединиться к пробегу или просто прийти и заказать коктейль в одном из этих ресторанов-участников.

 

Bar-hopping — это благотворительное мероприятие. Забег на дистанцию десять километров, на которой точками отдыха будут пять известных нижегородских баров. Это парк Bistro, Red wall, ROZAS, TT Bistro и Lucky Fish.

Дата проведения — 18 мая. Старт — от «Парк Bistro» в 17:00.



 

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Фото: Павел Пресняков

 

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