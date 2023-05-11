В Нижнем пройдет благотворительный Bar-hopping

18 мая стартует благотворительный «забег» по нижегородским барам. Участники будут перемещаться по локациям, пробуя разные коктейли. Часть средств от их продажи перечислят в фонды «800 добрых дел». Можно присоединиться к пробегу или просто прийти и заказать коктейль в одном из этих ресторанов-участников.
Bar-hopping — это благотворительное мероприятие. Забег на дистанцию десять километров, на которой точками отдыха будут пять известных нижегородских баров. Это парк Bistro, Red wall, ROZAS, TT Bistro и Lucky Fish.
Дата проведения — 18 мая. Старт — от «Парк Bistro» в 17:00.
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Фото: Павел Пресняков
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