Программа чемпионата бариста в Нижнем

27 апреля пройдут соревнования за звание лучшего бариста в Нижнем. Публикуем расписание активностей и мероприятий на «Стрелка Бариста 2023».
Программа:
- 12:00-13:00 — кофейный каппинг
- 13:30-15:00 — мастер класс от чемпионов по латте-арт
- 14:30-15:00 — презентация кофемашины Victoria Arduino Maverick от
- 15:00-16:00 — мастер класс по приготовлению холодного кофе: гости попробуют разные бамбл-кофе
- 16:00-17:30 — мастер класс по обжарке кофе на сэмпл ростере Bullet, каппинг свежеобжаренного кофе, лекция от Вадима Скороходова — обжарщика с 7 летним опытом и победителя чемпионата по каптестингу
- 17:30 — церемония награждения и staff party
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Фото: архив организаторов
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