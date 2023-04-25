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Программа чемпионата бариста в Нижнем

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27 апреля пройдут соревнования за звание лучшего бариста в Нижнем. Публикуем расписание активностей и мероприятий на «Стрелка Бариста 2023».

 

Программа:

  • 12:00-13:00 — кофейный каппинг
  • 13:30-15:00 — мастер класс от чемпионов по латте-арт
  • 14:30-15:00 — презентация кофемашины Victoria Arduino Maverick от
  • 15:00-16:00 — мастер класс по приготовлению холодного кофе: гости попробуют разные бамбл-кофе
  • 16:00-17:30 — мастер класс по обжарке кофе на сэмпл ростере Bullet, каппинг свежеобжаренного кофе, лекция от Вадима Скороходова — обжарщика с 7 летним опытом и победителя чемпионата по каптестингу
  • 17:30 — церемония награждения и staff party



 

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Фото: архив организаторов

 

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