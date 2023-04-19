В Нижнем выберут лучшего бариста

27 апреля пройдут соревнования за звание лучшего бариста в Нижнем Новгороде. Главный приз — обучение по программе SCA. Организаторами мероприятия выступили федеральная сеть кофеен Coffee Cake и ростерия «Стрелка кофе».
Бариста будут готовить кофейные напитки и доказывать, что их навыки и кофе лучшие.
Для гостей чемпионата организуют лекторий: мастер-класс по латте-арт, каппинги, лекции на кофейную тематику, а также воркшоп по обжарке кофе.
Вход на все активности свободный.
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Фото: архив организаторов
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