В Нижнем выберут лучшего бариста

Бариста будут готовить кофейные напитки и доказывать, что их навыки и кофе лучшие.

Для гостей чемпионата организуют лекторий: мастер-класс по латте-арт, каппинги, лекции на кофейную тематику, а также воркшоп по обжарке кофе.

Вход на все активности свободный.

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Фото: архив организаторов