«Юла» проведет день самоуправления. Все чаевые пойдут в проект «Помощь»

20 апреля в 17:00 в зал выйдут благотворительные официанты. Все чаевые в этот день пойдут на помощь пожилым людям из проекта «Помощь». Приложение, кстати, можете скачать уже сейчас. Через него можно заказать и оплатить бабушкам и дедушкам продукты или оказать еще какую-нибудь помощь.
На один день официантами станут:
- Полина Черноталова — фуд-блогер, автор кулинарной книги «На зубок. Больше, чем брускетта», лучший ресторанный обозреватель по версии «НН.Собака.ru» в 2022 году
- Анжела Кулагина — директор портала Geometria.ru
- Женя Русов — фотограф и видеограф
- Дима Четыре — городской фотограф и автор экскурсионного проекта Progulkah
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