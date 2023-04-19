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«Юла» проведет день самоуправления. Все чаевые пойдут в проект «Помощь»

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20 апреля в 17:00 в зал выйдут благотворительные официанты. Все чаевые в этот день пойдут на помощь пожилым людям из проекта «Помощь». Приложение, кстати, можете скачать уже сейчас. Через него можно заказать и оплатить бабушкам и дедушкам продукты или оказать еще какую-нибудь помощь.

 

На один день официантами станут:

  • Полина Черноталова — фуд-блогер, автор кулинарной книги «На зубок. Больше, чем брускетта», лучший ресторанный обозреватель по версии «НН.Собака.ru» в 2022 году
  • Анжела Кулагина — директор портала Geometria.ru
  • Женя Русов — фотограф и видеограф
  • Дима Четыре — городской фотограф и автор экскурсионного проекта Progulkah

 

 

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