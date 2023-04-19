«Юла» проведет день самоуправления. Все чаевые пойдут в проект «Помощь»

20 апреля в 17:00 в зал выйдут благотворительные официанты. Все чаевые в этот день пойдут на помощь пожилым людям из проекта «Помощь». Приложение, кстати, можете скачать уже сейчас. Через него можно заказать и оплатить бабушкам и дедушкам продукты или оказать еще какую-нибудь помощь.