На финале «Пальмовой ветви» пройдут мастер-классы нижегородских шефов

17 апреля в «Мире» на Цветном пройдет финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эксперты индустрии выберут лучшую новую ресторанную концепцию России. Среди финалистов проекта — ресторан TT Bistro. Здесь гости найдут энотеку с редкими экземплярами, французские блюда, приготовленные в том числе из местных продуктов и парижскую атмосферу в самом центре Нижнего.
На фестивале ресторанных концепций на актуальные вопросы ответят самые прогрессивные рестораторы из девяти российских регионов. Среди них: Владимир Чистяков и Антон Пинский, Дмитрий Романов и Алена Мельникова, Сергей Подпорин и Роман Вавилин, Евгения Качалова и Никита Фомкин, Михаил Лопатин и Уиллиам Ламберти, Марина и Александр Колушевы и Ирина и Юрий Моисеевы, Марина Ладыгина и Дмитрий Степанов, Кирилл Шлаен и Хайям Аминов. Все они — трендсеттеры и энтузиасты, авторы лучших ресторанных концепций страны.
Еще в планах на 17 апреля мастер-классы с дегустациями от шеф-поваров ресторанов-финалистов, знакомство с поставщиками и голосование за золотую «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса».
Выборы победителя и призеров премии проходят прямо во время вечернего финала, путем голосования за тот или иной проект представителей фуд-индустрии, присутствующих в зале. И этот процесс по традиции сопровождается специально разработанным для события гала-ужином. В состав медиа-жюри вошла главред нижегородской собаки Екатерина Смирнова.
Подробная программа на официальном сайте.
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Фото: архив организаторов
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