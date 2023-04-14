На финале «Пальмовой ветви» пройдут мастер-классы нижегородских шефов

На фестивале ресторанных концепций на актуальные вопросы ответят самые прогрессивные рестораторы из девяти российских регионов. Среди них: Владимир Чистяков и Антон Пинский, Дмитрий Романов и Алена Мельникова, Сергей Подпорин и Роман Вавилин, Евгения Качалова и Никита Фомкин, Михаил Лопатин и Уиллиам Ламберти, Марина и Александр Колушевы и Ирина и Юрий Моисеевы, Марина Ладыгина и Дмитрий Степанов, Кирилл Шлаен и Хайям Аминов. Все они — трендсеттеры и энтузиасты, авторы лучших ресторанных концепций страны.

Еще в планах на 17 апреля мастер-классы с дегустациями от шеф-поваров ресторанов-финалистов, знакомство с поставщиками и голосование за золотую «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса».

Выборы победителя и призеров премии проходят прямо во время вечернего финала, путем голосования за тот или иной проект представителей фуд-индустрии, присутствующих в зале. И этот процесс по традиции сопровождается специально разработанным для события гала-ужином. В состав медиа-жюри вошла главред нижегородской собаки Екатерина Смирнова.

Подробная программа на официальном сайте.







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Фото: архив организаторов